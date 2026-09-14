În semestrul I 2026, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 100,51 miliarde lei, în creştere, în termeni reali, cu 11,9%, comparativ cu semestrul I 2025, arată datelor provizorii, anunţate, luni, de către Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

"În trimestrul II 2026 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 59.703,9 milioane lei, în creştere, în termeni reali, cu 17,8%, comparativ cu trimestrul II 2025. În semestrul I 2026 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 100.515,6 milioane lei, în creştere, în termeni reali, cu 11,9%, comparativ cu semestrul I 2025", arată INS într-un comunicat de presă.

Investițiile nete din trimestrul II, în creștere cu 17,8% față de anul trecut

INS precizează că, în trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul II 2025, investiţiile nete realizate în economia naţională s-au majorat, în termeni reali, cu 17,8%, ca urmare a creşterii înregistrate la elementele de structură: lucrări de construcţii noi cu 21,5% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 18,1%. La elementul de structură alte cheltuieli de investiţii s-a înregistrat o scădere cu 6,9%.

În acelaşi timp, în semestrul I 2026, comparativ cu semestrul I 2025, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut, în termeni reali, cu 11,9%, datorită majorărilor înregistrate la elementele de structură: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 18,5% şi la lucrări de construcţii noi cu 16,9%. La elementul de structură alte cheltuieli de investiţii s-a înregistrat o scădere cu 25,4%, conform datelor INS.