De asemenea, Mirabela Grădinaru a avut o întâlnire cu Prima Doamnă a Cehiei, Eva Pavlová, scrie news.ro.

"În paralel, Mirabela, dincolo de discuţiile cu Prima Doamnă, a vizitat nişte ONG-uri care se preocupă de aceleaşi lucruri, adicţiile, în special la copii şi tineri, infrastructura sau reţeaua public-privată din Cehia este cu câţiva ani înaintea noastră şi putem să învăţăm. Inclusiv un ONG făcut de comunitatea românească de aici", a precizat Nicuşor Dan.

Întâlnire cu Prima Doamnă a Republicii Cehe

Într-o postare pe Facebook, Administraţia Prezidenţială a precizat că Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová.

"Un moment important al vizitei l-a reprezentat întâlnirea bilaterală cu Prima Doamnă a Republicii Cehe - Eva Pavlová. Discuţia a oferit ocazia unui schimb de idei despre temele şi proiectele de interes pentru ambele Prime Doamne, cu accent pe sănătate, sprijinirea copiilor şi familiilor, educaţie, sănătate mintală. Dialogul a evidenţiat preocupări comune şi importanţa unor iniţiative care pun oamenii, în special copiii şi familiile, în centrul soluţiilor şi al politicilor publice", se arată în postare.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a discutat cu organizaţii ale societăţii civile din Republica Cehă şi cu reprezentanţi ai comunităţii de români din această ţară.

"Discuţiile cu organizaţii ale societăţii civile din Republica Cehă şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti au pus în prim-plan câteva direcţii esenţiale: prevenţia şi sănătatea mintală, educaţia incluzivă, intervenţia timpurie şi consolidarea comunităţilor. În cadrul întâlnirii cu Nevypusť duši, organizaţie dedicată promovării sănătăţii mintale, s-a discutat despre importanţa educaţiei şi prevenţiei, despre formarea profesorilor şi despre nevoia de a face conversaţia despre sănătatea mintală o parte firească a vieţii de zi cu zi. Dialogul cu Society for All (SOFA) a adus în atenţie experienţa cehă în domeniul educaţiei incluzive, al sprijinului psiho-social şi al protecţiei copilului. Parteneriatele dintre organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice pot contribui la construirea unor sisteme mai eficiente, centrate pe copil şi familie", a transmis Administraţia Prezidenţială a României.

Totodată, Mirabela Grădinaru a avut o întâlnire cu reprezentanţii Bibliotecii Prichindeilor / Romanian Hub, o iniţiativă pornită la Praga din dorinţa de a păstra legătura copiilor români din diaspora cu limba, cultura şi comunitatea românească.