Ministrul Energiei: Fără măsuri urgente, prețul energiei va exploda. Centralele pe gaz, doar pe hârtie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină dependentă energetic faţă de alte state.

Bogdan Ivan a declarat că România cumpăra 22% din energia pe care o consumă de pe pieţe externe la un preţ ridicat.

”România, din exportator de energie, s-a transformat în importator şi astăzi cumpărăm aproximativ 22% din energia pe care o consumăm de pe pieţe externe la un preţ foarte mare”, a afirmat ministrul Energiei la B1 TV.

El a fost întrebat dacă aceasta este o chestiune pentru care să fie convocat CSAT.

”Evident, pentru că dacă noi nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul, riscăm, pe lângă povară suplimentară care este pusă pe buzunarul oamenilor, riscăm să fim şi mai dependenţi energetic de alte state, iar dacă vorbim despre oprirea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, vom ajunge să crească şi mai mult preţul”, a explicat Bogdan Ivan.

El a mai adăugat că România a scos din producţie 7000 de megawaţi capacităţi instalate şi a pus în loc 1200 şi ţara noastră nu produce suficientă energie câtă are nevoie.

Bogdan Ivan a mai declarat că România îşi asumase că pune în funcţiune până în acest an patru parcuri fotovoltaice foarte mari.

”Noi ca ţară ne-am asumat că până în 2025 o să punem în funcţiune patru parcuri fotovoltaice foarte mari, o să punăm încă două centrale pe gaz de 1100 de megawaţi. Iar ele sunt pe hârtie”, a mai transmis ministrul Energiei.

El a explicat că nu poate să nu-l informeze pe preşedintele României sau pe premier atunci când descoperă aceste situaţii.

”Eu nu pot să descopăr aceste lucruri fără să informez preşedintele României, ceilalţi miniştri membri de CSAT, premierul, guvernul României, pentru că e o situaţie extrem de complicată, în care astăzi stăm şi căutăm soluţii, dar noi puteam să preîntâmpinăm aceste situaţii şi dacă nu vom lua măsuri de urgenţă, atât în privinţa acestor centrale pe gaz în privinţa echilibrului în piaţa de energie, care astăzi are o pondere foarte mare, tot ce înseamnă tarife, altele decât cele ale energiei electrice active...”, a afirmat Bogdan Ivan.

