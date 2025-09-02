Ministrul Apărării a spus ce conține ajutorul militar trimis de România în Ucraina. „Vom vedea ce putem declasifica”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus că nu poate dezvălui conţinutul ajutoarelor militare trimise de România în Ucraina, deoarece informaţiile sunt clasificate, dar a zis că va discuta cu premierul şi preşedintele despre o posibilă declasificare.

Ionuţ Moşteanu a precizat că România a oferit Ucrainei gloanţe, bani pentru pregătirea piloţilor, dar şi un sistem de apărare Patriot, el precizând că nu poate oferi detalii despre pachetele militare oferite Ucrainei, pentru că reprezintă informaţii clasificate.

”Sunt pachete care au fost creionate în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcţie de nevoile dânşilor şi de disponibilităţile noastre, păstrând în acelaşi timp capacitatea operaţională a armatei române. Sunt aceste pachete de la gloanţe până la, ca să dau un exemplu, sistemul Patriot care a fost donat către Ucraina. Acum, legat de detalierea fiecărui pachet, aceste lucruri sunt clasificate şi vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem şi cu ce ne-am golit depozitele şi asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, a explicat, marţi seară, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Cât priveşte sistemul de apărare Patriot oferit Ucrainei, ministrul Ionuţ Moşteanu a afirmat că România va primi un alt sistem în loc, printr-o donaţie făcută de Statele Unite ale Americii, Norvegia şi Germania.

”Am primit donaţie din partea aliaţilor, o sumă mai mare decât făcea sistemul (oferit Ucrainei – n.r.). Practic, o să primim acest sistem aproape gratis. Plătim o diferenţă foarte mică raportat la costul unui sistem Patriot. Deci noi am dat un sistem de-al nostru ucrainenilor şi aliaţii ne dau unul în schimb. Va fi plătit mai exact de către Statele Unite, Norvegia şi Germania”, a afirmat ministrul Ionuţ Moşteanu, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a precizat că ”e un pic complicat” să spunem exact când va ajunge acest nou sistem Patriot în România, dar că se va întâmpla ”într-un viitor apropiat”.

Sursa: News.ro

