Miniștrii Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, depun jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni

23-12-2025 | 13:35
Nicusor Dan, Cotroceni
Administraţia Prezidenţială

La Palatul Cotroceni are loc astăzi, de la ora 15.00, ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a ministrului Apărării Naționale și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Astfel, Irineu Darău (USR) va ocupa funcția de ministru al Economiei, în timp Radu Miruță (USR) va fi noul ministru al Apărării.

Ceremonia de la Palatul Cotroceni va fi transmisă LIVE de la ora 15.00 pe www.stirileprotv.ro.

Citește și...
Radu Miruță, propus ministru al Apărării, își cere scuze pentru cuvinte jignitoare: ”Nu sunt şi nu am fost niciodată rasist”
Stiri Politice
Radu Miruță, propus ministru al Apărării, își cere scuze pentru cuvinte jignitoare: ”Nu sunt şi nu am fost niciodată rasist”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, propus de USR la conducerea Ministerului Apărării, prezintă scuze publice, după ce a folosit o expresie jignitoare. 

Ministrul propus la Apărare, despre lipsa studiilor militare: „Comparați studiile miniștrilor din ’90 încoace cu ale mele”
Stiri actuale
Ministrul propus la Apărare, despre lipsa studiilor militare: „Comparați studiile miniștrilor din ’90 încoace cu ale mele”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, după ce a fost propus să preia portofoliul ministerului Apărării, că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi studiile sale şi fiecare poate să facă o comparaţie.

USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei
Stiri Politice
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MApN.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a transmis într-un comunicat emis luni noaptea, 22 decembrie, la ora 22.25, publicarea unei ordonanțe de urgență (OUG) care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri pentru 2026.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

