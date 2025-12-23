Miniștrii Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, depun jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni
La Palatul Cotroceni are loc astăzi, de la ora 15.00, ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a ministrului Apărării Naționale și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Știrea este în curs de actualizare!
Astfel, Irineu Darău (USR) va ocupa funcția de ministru al Economiei, în timp Radu Miruță (USR) va fi noul ministru al Apărării.
Ceremonia de la Palatul Cotroceni va fi transmisă LIVE de la ora 15.00 pe www.stirileprotv.ro.
Sursa: Pro TV
Etichete: Cotroceni, ministrul economiei, ministrul apararii, investitura,
Dată publicare:
23-12-2025 13:35