Radu Miruță, propus ministru al Apărării, își cere scuze pentru cuvinte jignitoare: ”Nu sunt şi nu am fost niciodată rasist”

El precizează că nu este şi nu a fost niciodată rarist, iar jignirea unui om sau a unei comunităţi nu face parte din valorile sale.

”Da, am folosit o expresie total nepotrivită. Îmi cer scuze sincer faţă de toţi cei care s-au simţit ofensaţi. Nu voi repeta expresia, pentru că este deja cunoscută şi, din păcate, mult prea des utilizată. În plus, sunt convins că va ajunge în toate colţurile reţelelor de socializare, fără ajutorul meu. Dar tocmai pentru că are o încărcătură ofensatoare, nu vreau să contribui la normalizarea ei, mai ales din poziţia mea publică. Am spus şi aseară, imediat după ce am rostit-o, că nu am avut intenţia să jignesc pe nimeni. Am realizat pe loc că nu am folosit cuvintele potrivite şi că nu m-am ridicat la standardele pe care le presupune rolul meu: acela de a da un ton corect, inclusiv prin limbaj”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Economiei, Radu Miruţă, propus de la USR la Apărare.

El a menţionat că a realizat că explicaţiile oferite anterior nu au fost suficiente:

”Tocmai de aceea simt nevoia să revin astăzi, cu aceste scuze clare. Cei care mă cunosc ştiu că nu sunt şi nu am fost niciodată rasist, că am relaţii foarte bune şi de respect cu oameni din toate comunităţile, inclusiv cu cea pe care expresia respectivă o etichetează greşit. Dar pentru cei care mă cunosc doar de la distanţă, vreau să fie clar: jignirea unui om sau a unei comunităţi nu face parte din cine sunt şi nici din valorile mele”.

”Scuze şi mulţumesc cǎ mǎ trageţi de mânecă atunci când greşesc”, a mai scris Miruţă.

Potrivit News.ro, Roma for Democracy România a reacţionat, vineri seară, după ce ministrul Radu Miruţă, propus la Apărare, a afirmat că nu se mută ”ca ţiganul cu cortul”.

Organizaţia avertizerază că nu a fost vorba despre o scăpare, ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea şi lipsa de demnitate.

”Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, a transmis organizaţia, adăugând că rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt.

De ce a folosit Radu Miruță expresia ”ca țiganul cu cortul”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, în emisiunea România Politică de la Prima News, că salariul său este de 12.000 de lei.

Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns: ”Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie. Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări”.

Ministrul a mai arătat că Parlamentul este cel care îl plăteşte cazarea.

”La Parlament, măcar e patru ani, la Guvern vedeţi că sunt câteva luni, nu se ştie ce şi cum. Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo”, a mai afirmat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













