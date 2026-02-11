Dragoș Pîslaru susține, într-un mesaj pe Facebook în care l-a etichetat și pe premierul Ilie Bolojan, că România riscă să piardă definitiv 231 de milioane de euro din PNRR din cauza blocării reformei pensiilor speciale ale magistraților la CCR. El argumentează că acești bani ar fi putut finanța investiții majore (ambulanțe, școli, autostrăzi) și că reforma este necesară pentru echitate și echilibrul bugetar.

„Cu 231 milioane de Euro poți să cumperi 2.000 de ambulanțe noi, să construiești 100 de școli sau să inaugurezi 50 de kilometri de autostradă.Știți vorba aia: „Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă”? În cazul de față e vorba de 231 milioane de Euro și de ideea de dreptate în România”, a notat ministrul.

Ministrul afirmă că, deși reforma a fost asumată încă din 2021, guvernele anterioare au tergiversat sau au mimat schimbarea. El îl creditează pe premierul Ilie Bolojan pentru pași concreți, spune că Guvernul a pregătit o soluție constituțională agreată cu Comisia Europeană și a trimis legea la timp în Parlament.

Trebuie precizat că reforma pensiilor speciale ale magistraților a avut ca termen de finalizare 30 noiembrie 2025, iar guvernele Ciolacu și Bolojan au avut mai multe tentative de a implementa.

Mai exact, cea mai recentă variantă a reformei pensiilor speciale, aflate acum pe masa CCR a trecut prin asumarea răspunderii în Parlament pe 2 decembrie, asta în timp ce prima variantă propusă de guvernul Bolojan a fost respinsă pe motive tehnice de Curtea Constituțională în luna octombrie 2025. Într-o situație similară s-a aflat cabinetul condus de Marcel Ciolacu în luna august 2023.

Dragoș Pîslaru: CSM și Înalta Curte blochează reforma pentru a-și păstra privilegiile

Pîslaru acuză CSM și Înalta Curte că au contestat procedura pentru a-și proteja „privilegiile”, critică CCR pentru respingerea inițială pe vicii de procedură și pentru cele patru amânări ulterioare, inclusiv prin neprezentarea unor judecători.

„Guvernul a depus absolut toate demersurile legale pentru ca reforma pensiilor magistraților să se întâmple, încă din vara anului trecut, când a fost învestit în funcție. (...) Procedura Guvernului a fost contestată la Curtea Constituțională de către Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, de teamă unor judecători și procurori de a nu își pierde privilegiile. CSM a mers până într-acolo încât să îl acuze public pe prim-ministrul de minciună, clamând că jalonul nr. 215 este deja îndeplinit, deși Guvernul a fost mereu în corespondență clară cu Comisia Europeană pe acest subiect. Absolut scandalos”, a mai scris Pîslaru.

Ministrul subliniază că blocarea reformei reprezintă o capturare a justiției de interese de grup, încalcă echilibrul puterilor în stat și perpetuează o nedreptate resimțită de toți românii, avertizând că această „iresponsabilitate” va avea consecințe.

„Astăzi este ceasul al treisprezecelea: ziua în care CCR poate să decidă dacă România își ia sau nu adio, definitiv, de la 231 milioane de euro, bani nerambursabili cu care am fi putut finanța școli, spitale sau autostrăzi. Vreau să fiu cât se poate de clar: justiția nu poate fi capturată de un cerc de interese, în jurul unei conduceri despre care există investigații media care sugerează despotism și partizanat politic, aflată în vădit conflict de interese pe subiectul pensiilor speciale.

A nega prerogativa Guvernului de a echilibra bugetul înseamnă cu adevărat să demolezi echilibrul puterilor în stat. Nu trebuie să fii expert constituțional ca să realizezi că tot ce s-a întâmplat în cadrul acestui proces a fost profund greșit. Toți românii simt nedreptatea și inechitatea existentă. Dacă iresponsabilitatea continuă, să nu își imagineze nimeni că nota de plată va rămâne neplătită”, concluzionează ministrul.