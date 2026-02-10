La aceeaşi dată, Uscov a depus o cerere similară în care cere anularea unei hotărâri a Senatului prin care era numit judecător la CCR Mihai Busuioc, această cerere având însă termenul fixat pentru data de 20 martie. Anterior, avocata depusese două cereri care vizau suspendarea executării actelor administrative referitoare la cei doi magistraţi.

Avocata Silvia Uscov a înaintat, în 30 şi 31 decembrie 2025 două cereri de suspendare a executării actelor administrative prin care erau numiţi în funcţiile de judecători la CCR Dacian Dragoş, prin decret în 8 iulie 2025 de către preşedintele Nicuşor Dan, şi respectiv Mihai Busuioc printr-o hotărâre a Senatului din 24 iunie 2025.

Ambele cereri au primit termen in data de 5 ianuarie, însă în cazul Busuic instanţa a decis atunci să trimită cererea ompletului investit cu soluţionarea dosarului care îl vizează pe Dacian Dragoş, în temeiul Regulamentului de ordine interioară, aşa încât, la termenul de miercuri, 11 februarie, când instanţa judecă cererea de suspendare privindu-l pe Dragoş o va judeca, teoretic, şi pe cea referitoare la Busuioc.

În dosarul lui Dragoş fusese înregistrată şi o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, însă aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată. Potrivit deciziei din 15 ianuarie, soluţia referitoare la recuzarea judecătoarei poate fi atacată cu recurs, care va fi judecat o dată cu fondul cauzei.

În 30 ianuarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat decizia în cazul cererilor de suspendare şi au stabilit un nou termen chiar în ziua în care Curtea Constituţională ar urma să ia o hotărâre în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, adică 11 februarie.

În schimb, celelalte două cereri depuse de avocata Silvia Uscov care au ca obiect anularea actelor de numire a celor doi judecători CCR, deşi depuse în aceeaşi zi, 12 ianuarie, au primit termene diferite: în cazul lui Dragoş, pentru marţi, 10 februarie, iar în cel al lui Busuioc, pentru 20 martie 2026.

Potrivit avocatei Silvia Uscov, cei doi judecători constituţionali nu ar îndeplini condiţiile de 18 ani vechime în specialitatea juridică în învăţământul superior.

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca preciza, într-un comunicat de presă, că profesorul universitar Dacian Dragoş este angajatul instituţiei de învăţământ superior din anul 2002, ocupând, pe rând, funcţiile didactice de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar.