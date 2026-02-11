Gheorghe Stan și-a luat o perioadă de odihnă legală de zece zile, după ce soția sa a născut. Iar regulamentul este strict: dacă lipsește un judecător dintre cei nouă cu care a început deliberarea, nu se poate pronunța o decizie. Astfel, Curtea Constituțională va fi nevoită să amâne astăzi, pentru a cincea oară, decizia reformei pentru pensiile magistraților, conform unor surse din cadrul instituției.

Cu 24 de ore înainte de ședința în care cei 9 membri ai Curții Constituționale trebuie să răspundă sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la reforma pensiilor magistraților, Guvernul a primit o veste neașteptată.

Judecătorul Gheorghe Stan și-a luat concediu paternal și nu va putea participa la ședință. Soția sa, judecătoare la Tribunalul București a născut, iar legea îi permite lui Stan să apeleze la o perioadă de odihnă de 10 zile lucrătoare, care pot fi luate în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului.

Corespondent Știrile ProTV: „Concediul judecătorului Gheorghe Stan dă peste cap completul Curții Constituționale. Analiza contestației Înaltei Curți a început cu toți cei nouă judecători ai CCR, iar regulamentul spune clar că o decizie în acest dosar poate veni doar dacă în sala de ședințe sunt prezenți toți cei nouă. Drept urmare, CCR va amâna pentru a cincea oară pronunțarea. Noul termen ar putea fi 23 februarie, când Gheorghe Stan revine la muncă, asta dacă nu va apela la cursul de puericultură, care i-ar aduce un concediu prelungit cu încă cinci zile lucrătoare”.

La finalul săptămânii trecute, premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare de informare Curții, în care atenționa că oficialii Comisiei Europene vor decide dacă jalonul PNRR este îndeplinit sau nu, după 11 februarie. Astfel, ziua de miercuri era definitorie pentru reforma pensiilor magistraților.

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene: „Este practic un lucru iminent ca în lipsa unor decizii în perioada următoare sau a dovezilor că ne îndreptăm spre promulgare, Comisia Europeană să emită scrisoarea cu privire la cuantificarea legată de cererea de plată 3. Nu există în acest moment vreo posibilitate de extindere a termenului. Termenul a fost depășit. România nu are ce să pună pe masă până când nu vine cu promulgarea, nu are ce argumente adiționale să mai adauge”.

Premierul refuză să comenteze situația

Contactat de Știrile PRO TV, premierul Ilie Bolojan nu a dorit să comenteze noua amânare. Gheorghe Stan, caruia apropiatii îi spun Geani, a fost propus judecător la Curtea Constituțională de PSD, în 2019.

În ultima declarația de avere publică, din anul 2024, el a mentionat ca deține împreuna cu soția un apartament de 137 de metri pătrați în orașul Calahonda Mijas din sudul Spaniei. Are și două mașini Audi A6. Darul de nuntă a totalizat 90 de mii de euro, iar Curtea Constituțională i-a virat în conturi, într-un singur an, drepturi salariale de 532.823 de lei. Are și pensie de serviciu, care în 2024 a fost de 287.572 de lei.

Am încercat să luăm legătura cu judecătorul Gheorghe Stan, dar până la această oră nu a răspuns apelurilor telefonice și nici mesajelor.

ICCJ vrea ca Curtea de Justiție a UE să intervină în problema pensiilor speciale ale magistraților

În același timp, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a cerut oficial Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-o procedură a întrebării preliminare privind regimul juridic al statutului magistraților.

Cu alte cuvinte, judecătorii instanței supreme cer o decizie preliminară. Din punctul lor de vedere, modificări din legea pensiilor de serviciu ale magistraților s-ar putea să nu respecte principii ale Uniunii Europene.

ICCJ susține că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan ridică probleme întrucât: pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu; pot reduce sub nivelul adecvat siguranța financiară a judecătorilor.

Corespondent Știrile ProTV: „Setul de întrebri născute la Înalta Curte de Casație și Justiție poate complica procedura de la CCR, chiar o poate amâna și mai mult. Dacă judecătorii constituționali vor fi de părere că trebuie cerută și o părerea Curții de la Luxembourg, soarta legii privind pensiile de serviciu ale magistraților ar putea fi decisă chiar și peste câteva luni”.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Este un război dificil de câștigat. Prim-ministrul și l-a asumat sperând că poate să transforme într-un element important de promovare, dar din păcate a dus la un blocaj. Curtea Constituțională nu funcționează din luna decembrie și nu o să funcționeze în continuare. Deblocare acestei situații nu mai este la nivelul Curții este o deblocare politică”.

Pe de altă parte, Curtea de Apel București a respins cererea de supendare a hotărârii prin care judecătorul Dacian Cosmin Dragoș a fost propus de Administrația Prezidențială la Curtea Constituțională.

Reforma pensiilor speciale ale magistraților la al cincelea termen la CCR

Absenţa judecătorului Gheorghe Stan de la şedinţa de miercuri a CCR ar duce implicit la a cincea amânare a pronunţării în cazul legii privind pensiile magistraţilor.

Surse judiciare susţin că există însă posibilitatea ca judecătorul să-şi anuleze concediul pentru a aprticipa la şedinţ, luând exemplul Siminei Tănăsescu, preşedintele CCR, care anul trecut a anunţat că şi-a anulat, în 29 decembrie, concediul programat până în 4 ianuarie, pentru a putea fi prezentă la şedinţa respectivă. Pe de altă parte, sursele citate spun că, dacă la şedinţa de miercuri se întruneşte cvorumul de şedinţă (şase judecători, adică două treimi din numărul membrilor Curţii) atunci cauza ar putea fi repusă pe rol şi s-ar putea relua dezbaterile.

În 16 ianuarie, CCR a amânat, pentru a patra oară, pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor şi a stabilit un nou termen pentru 11 februarie.

Judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei şi a expertizei contabile, depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La şedinţa din 16 ianuarie au fost prezenţi toţi cei nouă judecători ai CCR, inclusiv Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc, contestaţi la Curtea de Apel Bucureşti.