Pentru acest eveniment excepţional, ultima vizită a unui papă la Paris a fost în 2008, va fi desfăşurat un „dispozitiv excepţional", după cum a declarat ministrul de interne Laurent Nunez, scrie Agerpres.

În total, 14.000 de poliţişti, jandarmi şi militari din operaţiunea Sentinelle de luptă împotriva terorismului, precum şi 2.500 de pompieri vor fi mobilizaţi vineri, iar sâmbătă 12.000.

Franța mobilizează mii de forțe

O mie de membri ai forţelor de ordine vor fi desfăşuraţi la celebrul loc de pelerinaj de la Lourdes, la poalele Pirineilor, în sud-vestul Franţei, unde este aşteptat sâmbătă papa Leon al XIV-lea, care îşi va încheia luni la Metz, în estul ţării, vizita în Hexagon.

Autorităţile văd vizita ca pe o provocare, chiar dacă în stadiul actual nu a fost identificată nicio ameninţare specială.

Un ofiţer de poliţie de rang înalt, care a cerut să îşi păstreze anonimatul, a menţionat posibile acţiuni ale militantelor feministe Femen sau ale colectivelor implicate în lupta împotriva abuzurilor sexuale.

Autoritățile se pregătesc pentru mulțimi

Miza autorităţilor este reprezentată în special de gestionarea fluxurilor de persoane, „probabil un milion", potrivit Prefecturii Poliţiei din Paris, dar şi a vehiculelor (autocare, etc.).

Suveranul pontif este aşteptat vineri la aeroportul din Orly (în sudul Parisului), unde va fi întâmpinat de preşedintele Emmanuel Macron. Cortegiul papal va fi escortat pe o autostradă închisă circulaţiei pentru această ocazie.

În capitala Franţei se aşteaptă un flux uriaş de public: 600.000 de persoane în Piaţa Concorde, unde papa Leon al XIV-lea va oficia sâmbătă o slujbă în aer liber, pe Champs-Elysees, în Piaţa Etoile şi până la Avenue de la Grande Armee.

Se estimează că până la 250.000 de persoane ar urma să se adune vineri pe traseul papamobilului înainte de slujba de vecernie de la catedrala Notre-Dame, iar 80.000 de tineri vor fi prezenţi pe Stade de France din Saint-Denis (nordul Parisului) pentru privegherea din aceeaşi zi.

Papamobilul va avea un traseu securizat

Peste o sută de autocare sunt prevăzute pentru a transporta publicul la Stade de France şi peste o mie pentru slujba de sâmbătă.

Deplasarea papei cu papamobilul prin Paris, de-a lungul unui traseu împrejmuit, ar urma să dureze o oră. O bulă de securitate formată din poliţişti pe jos va fi creată în jurul vehiculului papal.

Navigaţia pe Sena va fi interzisă în timpul prezenţei suveranului pontif la catedrala Notre-Dame.

În plus, vor fi desfăşurate drone şi un dispozitiv anti-drone în colaborare cu forţele aeriene, iar lunetişti vor fi poziţionaţi pe toate punctele înalte de-a lungul principalelor puncte ale traseului parizian al papei Leon al XIV-lea.