Declarația a fost făcută în Manhattan, unde șeful statului a participat la ceremonia de redenumire a unei străzi care va purta, de astăzi, numele Reginei Maria a României.

”Sunt două lucruri complet diferite. Din ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT, acest dosar nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumpția de nevinovăție, asta e tot ce pot să spun. Mai departe, între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar, există o separație constituțională”, a afirmat șeful statului.

De asemenea, întrebat de un jurnalist ce mesaj are pentru acea parte a societății care a ales să-l apere pe Călin Georgescu, Nicușor Dan a spus că ... ”în primul rând, de înțelegere, chiar de simpatie”.

Jurnalist: Domnule Președinte, există o parte a societății care alege să-l apere pe Călin Georgescu, să-l considere o victimă a sistemului. Sunt probabil oameni care nu v-au votat pe dumneavoastră. Chiar Președintele Traian Băsescu a sugerat că spectacolul de azi a fost ordonat. Dumneavoastră ce mesaj aveți pentru oamenii aceștia?

Președintele Nicușor Dan: ”În primul rând, de înțelegere, chiar de simpatie. Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Și atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Nu pot decât să spun că este o separație a puterilor și, în mandatul ăsta, acționez constituțional și voi acționa constituțional.”

Jurnalist: Dumneavoastră îl considerați o victimă?

Președintele Nicușor Dan: ”În acest moment, există o acuzație a DIICOT, care are o aparență - până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparențe – deci, în acest moment, acuzația DIICOT-ului are o aparență de veridicitate, pe de altă parte, suntem obligați, la fel, constituțional, să folosim prezumpția de nevinovăție. Aici suntem.”