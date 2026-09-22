Katz a amenințat cu golirea completă a orașului Gaza dacă militanții palestinieni vor mai lua ostatici cetățeni israelieni, similar cu acțiunile din 7 octombrie 2023.

Declarația oficialului a fost făcută în cadrul unei ceremonii de comemorare a victimelor războiului israeliano-arab din 1973. „Dacă un singur soldat sau civil israelian este răpit, oraşul Gaza va fi golit de milionul său de locuitori”, a afirmat Katz. El a subliniat că aceasta este singura modalitate de comunicare cu inamicul: „Aceasta este limba pe care o înţeleg organizaţiile teroriste jihadiste din Gaza, precum şi din Liban, şi de asemenea este o limbă pe care o vorbim: evacuarea populaţiei, distrugerea infrastructurilor şi luarea teritoriului”.

Deși nu a detaliat existența unui plan concret de răpire, ministrul israelian a justificat avertismentul prin „anumite intenţii şi rapoarte ale serviciilor de informaţii”. Mesajul său nu vizează doar Hamas, ci și susținătorii mișcării, de la Iran și până la președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Orașul Gaza, supraaglomerat pe fondul deplasărilor masive

În prezent, orașul Gaza – principala zonă urbană a enclavei – găzduiește aproximativ 1,1 milioane de oameni, conform autorităților locale. Acest număr este mult mai mare decât populația sa de dinaintea conflictului, care era de circa 700.000 de locuitori, pe fondul influxului de persoane strămutate din alte zone ale teritoriului.

De la declanșarea războiului, aproape întreaga populație de 2 milioane de locuitori a Fâșiei Gaza a fost strămutată cel puțin o dată, mutându-se constant într-un teritoriu transformat într-un vast câmp de ruine.

Experții în drept internațional avertizează că deplasarea forțată a populației civile este susceptibilă să constituie o crimă de război.

Conflictul a fost declanșat de atacurile teroriste comise de Hamas pe 7 octombrie 2023, soldate cu peste 1.200 de morți în Israel. Ca răspuns, ofensiva armatei israeliene în Fâșia Gaza a cauzat, până în prezent, moartea a 73.000 de palestinieni.