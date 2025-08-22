MAE reintroduce taxele consulare. Lista serviciilor pentru care românii vor trebui să plătească

Dacă noile taxe consulare propuse ar fi fost aplicate anul acesta, suma totală colectată este estimată la peste 38 de milioane de euro, a declarat, vineri, directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, în cadrul unui briefing de presă.

Proiectul de asigurare a gratuității serviciilor consulare esențiale și reintroducerea taxelor consulare pentru anumite categorii de servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate va fi publicat în transparență decizională pe site-ul MAE.

„Dacă ne raportăm la serviciile prestate în anul 2024, încasările pe noile taxe ar fi fost în cuantum de 39.850.523 de euro, din care aproximativ 18 milioane ar reprezenta taxe colectate din vize de lungă ședere, iar, în mod logic, 9 milioane ar fi revenit la bugetul MAE. Pe locul al doilea s-ar fi situat taxele colectate din actele notariale. Dacă ne raportăm la serviciile prestate în primele șapte luni ale anului în curs, respectiv 530.959 de servicii, încasările cu noile taxe ar fi fost în sumă de 22.685.501 euro, din care 10 milioane ar fi reprezentat taxele colectate din vize de lungă ședere, respectiv 5 milioane ar fi revenit la bugetul MAE”, a evidențiat directoarea Departamentului Consular.

În acest context, ea a afirmat că anul acesta, dacă ar fi fost aplicate propunerile, totalul taxelor ar ajunge la peste 38 de milioane.

„Aceste sume vor permite MAE să continue și să implementeze, mai ușor și mai eficient, proiectele care vizează digitalizarea serviciilor consulare, eficientizarea activității consulare în general și soluționarea mai facilă și mai rapidă a problemelor”, a continuat Darie.

În prezent, șase noi oficii consulare sunt în curs de operaționalizare, a adăugat aceasta.

Potrivit Oanei Darie, proiectul propus specifică introducerea taxelor consulare pentru următoarele categorii de servicii: documente de călătorie (taxa majorată la 55 de euro strict pentru titlul de călătorie, cu excepția cazului în care documentul a fost declarat furat), vize de lungă ședere (200 de euro), servicii notariale (a fost modificată taxa pentru traducere la 20 de euro pe pagină și legalizarea, la 30 de euro).

Pentru alte servicii au fost introduse taxe, aplicabile la nivelul anului 2017.

Taxele care privesc certificate de naștere, căsătorie, deces și oficierea căsătoriei la misiunea diplomatică sunt eliminate în proiect.

Proiectul modifică și taxa de urgență pentru serviciile prestate la ghișeu în aceeași zi, iar ea nu se aplică la consulatele itinerante.

„Prin noul proiect se modifică alocarea, în sensul în care taxele percepute – taxa consulară, taxa de urgență și recuperările – vor constitui venit direct la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Suplimentar, cu privire la taxele proiectate pe vize, acestea vor fi defalcate astfel: 50% – venit la bugetul de stat și 50% – venit la bugetul MAE”, a explicat Darie.

Ea a detaliat că totalul serviciilor consulare prestate în anul 2024 este de 923.076, dintre care documente de călătorie – peste 360.000, acte notariale – peste 220.000, vize – peste 139.000, acte de stare civilă – peste 73.000, obținerea de acte din România – peste 39.000, servicii consulare în materie de cetățenie – peste 28.000 și alte servicii – peste 47.000.

Secretarul general al MAE, Lucreția Tănase, a subliniat că această propunere de modificare reprezintă întoarcerea la „o abordare corectă și echilibrată în materie de prestare a serviciilor consulare”. Ea a evidențiat că România are cel mai mare număr de cetățeni care trăiesc, lucrează sau studiază în afara țării din Uniunea Europeană.

Conform acesteia, noile taxe propuse vor permite gratuitatea tuturor serviciilor esențiale.

„Reintroducerea unor categorii de taxe vizează și utilizarea unei surse de venit din partea cetățenilor străini și a companiilor străine care astăzi beneficiază de gratuități sau de servicii practic subvenționate de bugetul statului”, a spus ea.

Secretarul general al MAE a menționat că, în ultimii opt ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate cu titlu gratuit.

În cazul în care proiectul este adoptat, prevederile vor fi aplicate de la 1 ianuarie anul viitor.

