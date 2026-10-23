În plus, Orban a reiterat ideea că planul lui Nicuşor este să obţină sprijinul PSD la alegerile prezidenţiale din 2030, fiind sfătuit în acest sens de către reprezentanţii serviciilor, relatează News.ro.

”De 10 ani, de 20 de ani, eu am susţinut reforma serviciilor de informaţii din România. Avem cea mai mare densitate de ofiţeri de informaţii, avem cele mai multe instituţii care se ocupă de informaţii şi avem un sistem militarizat care e total necaracteristic democraţiilor din Europa. Nici măcar asta nu scrie în lege, că e obligatoriu ca directorul să fie civil, să nu fie ofiţer militar”, a declarat, joi seară, Ludovic Orban, potrivit www.b1.ro, citat de News.ro.

Fostul premier apreciază că ”serviciile de informaţii sunt complet scăpate de sub controlul societăţii civile”.

”Am avut nenumărate exemple de-a lungul timpului a interferenţei, de cele mai multe ori necaracteristică unui regim democratic, a serviciilor de informaţii, indiferent că e vorba de SRI, de SPP, de SIE, în zone în care practic nu ar avea ce să caute: în partide politice, în administraţie, în justiţie, în mediul privat, în firme private, în economie şi de asemenea şi în presă. Aşa cum funcţionează serviciile din România pot să pună în pericol democraţia”, a mai afirmat Ludovic Orban.

El a precizat că nu detine dovezi: ”Dacă aş fi avut dovezi, aş fi prezentat public. De la câmpul tactic din justiţie, din vremea generalului Dumbravă, până la popularea cu ofiţeri ai SRI a Direcţiei Generale Antifraudă. De la declaraţia lui Vîlceanu cum că alianţa din 2021, alianţa PNL-PSD impusă de Iohannis, a fost discutată într-o vilă de protocol a SRI. Nu numai SRI. M-am referit şi la SPP de-a lungul timpului, şi la SIE”.

În plus, Orban a reiterat ideea că planul lui Nicuşor este să obţină sprijinul PSD la alegerile prezidenţiale din 2030.

”Eu am spus că este foarte greu de explicat de ce Nicuşor Dan, care a fost sprijinit de PNL şi de USR ca să ajungă preşedintele României, de partide de centru-dreapta, este orientat să aibă ca principal partener PSD-ul. PSD nu l-a sprijinit nici în turul doi, nu a dat declaraţie de sprijin, chiar în multe judeţe au tras mai degrabă pentru Simion decât pentru Nicuşor Dan. Planul lui Nicuşor este să obţină sprijinul PSD la alegerile prezidenţiale din 2030”, susţine fostul premier.

El crede, însă, că Nicuşor Dan ”nu cunoaşte PSD-ul şi nu poate să ştie dacă PSD-ul îşi va respecta înţelegerea”: ”Cel mai probabil, i s-a recomandat PSD-ul ca partener pentru că cei din serviciile de informaţii i-au dat asigurări că PSD-ul ar putea respecta o astfel de înţelegere. El nu avea de unde să obţină această încredere. Câtă încredere poţi să ai în Grindeanu dacă baţi palma? Se schimbă de la o oră la alta, astăzi spune una, mâine spune alta şi oricum nu controlează partidul”.

Ludovic Orban, fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat recent că şeful statului s-a apropiat de PSD cu speranţa de a obţine susţinerea acestui partid pentru un nou mandat de preşedinte, oferind la schimb social-democraţilor guvernarea.

Orban este de părere că Nicuşor Dan consideră că poate avea încredere în PSD în acest scop ”pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor”, el indicând în acest context Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP).

Reacția SRI

SRI a reacţionat în urma afirmaţiilor lui Ludovic Orban.

"În urma declaraţiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă şi iresponsabilă lansarea repetată în spaţiul public a unor acuzaţii nefondate, prin care instituţiei îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă. Insuccesul ori succesul politic al unor formaţiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituţionale şi a consecinţelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spaţiul public al limbajului suburban la adresa Serviciului şi a conducerii acestuia determină prezenta reacţie", a transmis SRI.

Instituţia face referire şi la afirmaţiile referitoare la conducerea instituţiei, care nu are un şef civil.

"În ceea ce priveşte conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Şi în niciun caz «pe şestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcţiei nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea. SRI nu participă la înţelegeri politice şi îşi desfăşoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituţia României şi de lege. SRI va continua să asigure securitatea şi siguranţa românilor şi a statului român, conform legii şi resurselor alocate în raport cu dinamica şi gravitatea ameninţărilor", precizează oficialii SRI.

Nu este pentru prima dată când Orban face declaraţii vizând serviciile secrete.

Într-un interviu acordat News.ro în urmă cu aproape un an, el afirma că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete şi îşi manifesta speranţa că acesta n-a fost „împachetat“ deja de serviciile secrete şi că va rezista tentaţiei de ”a i se sui puterea la cap”.

În acelaşi timp, îl avertiza pe Nicuşor Dan că există în jurul său oameni care au interesul să-l înfăşoare într-un cocon care să-l rupă de realitate.