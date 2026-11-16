Huang a demisionat săptămâna trecută din funcția de director general al producătorului de cipuri pentru inteligență artificială, după ce au ieșit la iveală două relații extraconjugale: una cu o femeie suspectată că ar fi spionat pentru China și alta cu o angajată a companiei, notează BBC.

Plecarea sa a provocat o criză la Nvidia, una dintre cele mai valoroase companii din lume și un jucător esențial în dezvoltarea inteligenței artificiale. Cu toate acestea, BBC a aflat că membrii consiliului de administrație nu iau în calcul revenirea lui Huang în funcție.

În paralel, administrația Trump a anunțat luni noi restricții privind accesul Chinei la cipurile pentru inteligență artificială produse de companii precum Nvidia.

Mai mulți lideri din industria tehnologiei, printre care Elon Musk, de la SpaceX, și Tim Sweeney, directorul general al Epic Games, compania care produce jocul Fortnite, au susținut o campanie online prin care cer consiliului de administrație al Nvidia să-l readucă pe Huang la conducerea companiei.

Peste 175.000 de persoane au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită ca Huang să fie repus în funcție pe durata unei anchete interne.

Întrebat luni despre posibilitatea revenirii acestuia, Donald Trump a spus că nu s-ar opune.

„Presupun că poate o lecție este mai importantă decât alta, dar cu siguranță nu m-ar deranja să văd asta”, le-a spus președintele reporterilor, în timp ce pleca de la Casa Albă.