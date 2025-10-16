Liviu Negoiță spune că USR ar trebui să plece de la guvernare. Plângerea penală depusă de Ungureanu a stârnit tensiuni

USR ar trebui să plece de la guvernare, a declarat liderul PUSL București, Liviu Negoiță, candidat la funcția de primar general al Capitalei.

Declarația a fost făcută în contextul plângerii penale depuse de deputatul USR Emanuel Ungureanu pentru neorganizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Întrebat de jurnalişti, joi, într-o conferinţă de presă, legat de faptul că deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe motiv că nu organizează alegerile pentru Primăria Capitalei, Liviu Negoiţă a răspuns: „Este un prilej să-mi spun un punct de vedere legat de USR. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca USR să plece din această guvernare şi cred că s-ar guverna mult mai ok PSD, PNL, UDMR, minorităţi. Numai scandal am văzut la oamenii ăştia, numai pretenţii (...) Scuzaţi-mă, în România, dacă au venit acum, de curând, probabil că nu ştiu, au fost zeci de rânduri de alegeri parţiale care nu s-au ţinut la termen. Şi vezi acum şi de la PNL, domnul Ciucu şi alţii: Dacă-i lege, trebuie!".

Liviu Negoiţă consideră că este cel puţin necolegial să se formuleze o plângere penală într-o coaliţie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













