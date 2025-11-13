Liviu Negoiţă nu-şi mai depune candidatura pentru Primăria Capitalei. „Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente”

13-11-2025 | 11:11
liviu negoita
Agerpres

Liviu Negoiţă, propus de PUSL pentru Primăria Capitalei, anunţă că nu-şi mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie, din cauza „abuzurilor semnificative” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti.

autor
Ioana Andreescu

El afirmă că atât legislaţia, cât şi „năravurile” care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului.

„Din cauza abuzurilor semnificative care afectează alegerile parţiale din Bucureşti (perioada de precampanie a fost extrem de scurtă, pentru a avantaja candidaţii partidelor parlamentare, finanţate cu sume imense de la buget; nu au fost aprobate cererile pentru corturi şi acţiuni de promovare; doar partidele parlamentare au reprezentanţi în secţiile de vot – chiar dacă nu au candidaţi!; nu au fost acceptate dezbateri pe temele esenţiale pentru bucureşteni), Liviu Negoiţă, în deplin acord cu PUSL, a decis să nu-şi depună candidatura pentru Primăria Capitalei”, se arată într-un comunicat al partidului transmis joi AGERPRES.

Potrivit sursei citate, este o reacţie „legitimă” de protest în faţa „abuzurilor evidente”.

„Atât legislaţia, cât şi năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului. Sunt aleşi primari dintr-un singur tur cu 20–25% din voturile exprimate, complet lipsiţi de legitimitate! Se anunţă alegerile în ultima clipă pentru a nu permite să apară surprize care să încurce jocurile partidelor care aruncă zeci de milioane de euro de la bugetul public în campaniile electorale. Birourile secţiilor de vot sunt controlate de reprezentanţii aceloraşi partide, care reprezintă, pe fond, aceeaşi mizerie. Nu sunt acceptate dezbateri pe teme de maximă importanţă pentru bucureşteni! Pe astfel de premise, competiţia electorală este complet deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente!”, a afirmat Negoiţă.

El a completat că, alături de PUSL, susţine ferm alegerea primarilor din două tururi, dreptul candidaţilor de a avea reprezentanţi în toate secţiile de vot şi obligativitatea dezbaterilor între contracandidaţi. „Cine nu are curaj să se prezinte la dezbateri nu are ce căuta într-o funcţie publică!”, a evidenţiat Liviu Negoiţă.

Pe 16 octombrie, liderul PUSL Bucureşti, Liviu Negoiţă, a anunţat că va candida la funcţia de primar general al Capitalei.

Când începe campania electorală

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat trebuie să strângă cel puțin 18.000 de semnături de susținere.

Alegeri locale parţiale vor fi organizate pe 7 decembrie şi pentru Primăria Capitalei şi şefia Consiliului Judeţean Buzău, însă perioada de depunere a candidaturilor începe miercuri, 12 noiembrie.

Înainte de încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, printre cei care și-au anunțat intenția de a fi pe buletinul de vot se numără:

► Daniel Băluță, candidatul PSD;

Ciprian Ciucu, candidatul PNL;

► Cătălin Drulă, candidatul USR;

► Ana Ciceală, candidata SENS și URS.PDF;

► Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR și PNȚCD;

► Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli), candidat independent;

► Vlad Dan Gheorghe, candidat independent;

► George Burcea, candidatul POT;

► Dan Trifu, candidat independent.

Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro

Sursa: Agerpres

Etichete: candidatura, primaria capitalei, puls, PUSL Partidul Umanist Social Liberal,

Dată publicare: 13-11-2025 11:11

