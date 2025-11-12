Începe depunerea candidaturilor pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Când se dă startul campaniei electorale

Candidaţii care doresc să intre în cursa electorală din 7 decembrie pentru a ocupa funcţia de primar în 12 localităţi din 10 judeţe se pot înscrie la birourile electorale începând de pe 12 noiembrie, 17 noiembrie fiind termenul-limită.

UPDATE Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, şi-a depus, miercuri, la Biroul Electoral al Circumscripţiei municipiului Bucureşti, dosarul de candidatură.

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat trebuie să strângă cel puțin 18.000 de semnături de susținere.

Alegeri locale parţiale vor fi organizate pe 7 decembrie şi pentru Primăria Capitalei şi şefia Consiliului Judeţean Buzău, însă perioada de depunere a candidaturilor începe miercuri, 12 noiembrie.

Potrivit calendarului electoral, marţi, 11 noiembrie, început perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în următoarele circumscripţii: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de Sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Cine și-a anunțat intenția de a candida în alegerile parțiale de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei

Deși alegeri parțiale se mai organizează și în alte localități, cursa pentru Primăria Capitalei este cea care atrage mare parte a atenției publicului. Înainte de încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, printre cei care și-au anunțat intenția de a fi pe buletinul de vot se numără:

► Daniel Băluță, candidatul PSD;

► Ciprian Ciucu, candidatul PNL;

► Cătălin Drulă, candidatul USR;

► Ana Ciceală, candidata SENS și URS.PDF;

► Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR și PNȚCD;

► Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli), candidat independent;

► Vlad Dan Gheorghe, candidat independent;

► Liviu Negoiță, candidatul PUSL;

► George Burcea, candidatul POT;

► Dan Trifu, candidat independent.

Etapele care au mai rămas din calendarul alegerilor parțiale din 7 decembrie

Guvernul a alocat banii și a stabilit și măsurile necesare pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Se vor cheltui peste 67 de milioane de lei pentru votarea unui primar în București și 12 localități, plus un șef de Consiliu Județean în Buzău. Odată cu începerea perioadei de depunere a candidaturilor, mai rămân următoarele etape din procesul electoral:

► din 12 noiembrie - partidele politice, alianțele politice și electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți pot depune candidaturi;

► în termen de 24 de ore de la constituirea Biroului Electoral, cel mai târziu la data de 13 noiembrie - comunicarea către Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București a numelui reprezentanților partidelor politice și ai organizațiilor minorităților naționale care au ca membri cel puțin 7 senatori și 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și a reprezentantului grupului parlamentar al minorităților naționale de la Cameră, în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în acel grup;

► 14 noiembrie - completarea Biroului Electoral de Circumscripție al Municipiului București cu reprezentanții partidelor;

► cel mai târziu la data de 16 noiembrie - înregistrarea alianțelor electorale;

► 17 noiembrie - încheierea perioadei de depunere a candidaturilor;

► 22 noiembrie - începe campania electorală;

► 23 noiembrie - rămânerea definitivă a candidaturilor;

► 24 noiembrie - completarea BEC București cu reprezentanții partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care au cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior ori care sunt reprezentate în grupul parlamentar al minorităților naționale din Cameră, precum și cu cei ai alianțelor politice sau electorale care participă la alegeri;

► 24 noiembrie - tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii pe buletinul de vot;

► 2 decembrie - tipărirea buletinelor de vot;

► 6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei electorale;

► 7 decembrie, ora 7:00 - începe votarea;

► 7 decembrie, ora 21:00 - se închid urnele;

► cel mai târziu la data de 8 decembrie, ora 21:00 - numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatul votării;

► în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 8 decembrie - formularea de cereri pentru anularea alegerilor. Pot să depună contestații partidele politice, alianțele, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care au participat la alegeri.

