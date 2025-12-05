Semne bune după măsurile luate de Guvernul Bolojan. INS anunță că economia României a urcat în primele nouă luni

Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024.

În același timp, în trimestrul III din 2025, Produsul Intern Brut a scăzut în termeni reali cu 0,2% raportat la trimestrul precedent, potrivit datelor provizorii (1) publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS) și citate de Agerpres.

Conform INS, Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484,091 miliarde lei preţuri curente, în scădere - în termeni reali - cu 0,2% faţă de trimestrul II 2025 şi în creştere cu 1,4% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 1.412,657 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 1,4% faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 514,555 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 1,6% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 a fost de 1.336,384 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 0,8% faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024.

"La creşterea PIB, în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, contribuţii pozitive au avut următoarele activităţi economice: construcţiile (+0,5%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,5%; agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,2%) cu o pondere de 3,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a crescut cu 6,8%; informaţiile şi comunicaţiile (+0,2%) cu o pondere de 7,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,9%. O contribuţie pozitivă la creşterea PIB au avut-o impozitele nete pe produs (+0,3%), cu o pondere de 10,1% la formarea PIB, acestea înregistrând o creştere a volumului lor cu 2,9%", se arată în comunicat.

Contribuţia negativă la creşterea PIB

Potrivit sursei citate, o contribuţie negativă la creşterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri: activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (-0,3%) cu o pondere de 8,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 3,7%; industria (-0,1%), cu o pondere de 16,8% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a diminuat cu 0,4%.

De asemenea, INS menţionează că la creşterea PIB nu au contribuit următoarele activităţi economice:

- comerţul cu ridicata şi cu amănuntul;

- repararea autovehiculelor şi motocicletelor;

- transport şi depozitare;

- hoteluri şi restaurante, cu o pondere de 20,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a crescut cu 0,1%;

- Intermedierile financiare şi asigurările, cu o pondere de 3,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,6%;

- tranzacţiile imobiliare, cu o pondere de 7,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate nu s-a modificat;

- administraţia publică şi apărarea;

- asigurările sociale din sistemul public;

- învăţământul;

- sănătatea şi asistenţa socială, cu o pondere de 13,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,1%;

- activităţile de spectacole, culturale şi recreative;

- reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii cu o pondere de 3,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 0,8%.

"Din punctul de vedere al utilizării PIB, în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 faţă de perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, evoluţia s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 0,5% contribuind cu +0,3% la creşterea PIB; cheltuielii pentru consumul final individual al administraţiilor publice, al cărei volum s-a diminuat cu 1,0% contribuind cu -0,1% la evoluţia PIB; consumului final colectiv efectiv al administraţiilor publice, al cărui volum s-a diminuat cu 0,9% contribuind cu -0,1% la modificarea PIB; formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 4,6%, contribuind cu +1,2% la creşterea PIB", se menţionează în comunicat.

Potrivit INS, un impact negativ la evoluţia PIB a fost înregistrat de exportul net (-0,8%), consecinţă a creşterii mai lente a volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 3,7% corelată cu o majorare mai pronunţată a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+5,1%).

