Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi”

Vizita oficială a lui Ilie Bolojan în Austria marchează o schimbare de atitudine a Austriei față de România. În conferința de presă de după discuția cu Ilie Bolojan, cancelarul Christian Stocker a vorbit despre „relaţiile noastre străvechi”.

Schimbarea de la vârful politicii austriece din luna martie, odată cu ajungerea lui Christian Stocker în poziția de cancelar federal în locul lui Karl Nehammer, pare că a adus o atitudine mult mai pozitivă la Viena față de țara noastră.

La conferința care a avut loc după întâlnirea cu Ilie Bolojan, Stocker i s-a adresat cordial premierului nostru, a vorbit despre vizitele de stat din ultimele luni ca un „ un simbol important al prieteniei”, a vorbit „despre relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic” și despre comunitatea Românească din Austria.

Pe deschiderea pe care cancelarul a arătat-o față de Ilie Bolojan, cancelarul Austriei a confirmat faptul că țara sa își dorește întărirea relațiilor economice și a dat asigurări că Viena va susține „în mod expres aderarea României la OCDE”.

Aceste declarații vin în contrast cu atitudinea Austriei conduse de Karl Nehammer față de țara noastră din urmă cu doar câțiva ani, atunci când Viena a blocat în numeraose rânduri aderarea României în spațiul Schengen. Atitudinea guvernului federal a fost criticată în presa națională notând în urmă cu doar trei ani că decizia este nedreaptă şi are conotaţii politice interne, riscând în acelaşi timp să-i afecteze chiar pe austrieci.

Publicaţia "Kurier" titrează că „Austria caută un ţap ispăşitor”, dar adaugă în subtitlu: „Protestele faţă de cifrele ridicate ale migraţiei sunt justificate. Dar un veto împotriva extinderii Schengen nu ajută pe nimeni”. Dar, continuă ea, „există însă un reproş care îi poate fi făcut lui Karner, cancelarului (Karl) Nehammer şi chiar partenerilor lor de coaliţie, Verzilor, care susţin decizia cu o opoziţie surprinzător de mică: aici se aplică standarde duble. Pentru că guvernul respinge admiterea Bulgariei şi României în spaţiul Schengen, dar vrea să dea undă verde Croaţiei”.

Austria a anunţat abia în decembrie 2024 că renunţă la opoziţia faţă de aderarea deplină a României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen, ultimul obstacol pentru cele două ţări est-europene după o aşteptare îndelungată.

Cancelarul Christian Stocker: „ Ilie, mă bucur foarte mult că pot să te salut aici”

Cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, a declarat joi, în declaraţiile comune cu premierul României, Ilie Bolojan, la Viena, că România este un partener pe care ne putem bizui, având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic, el arătând căîi leagă şi o comunitate foarte mare de români în Austria.

„Mă bucur, Ilie, foarte mult că pot să te salut aici, în Cancelaria Federală. Ne-am văzut aseară, pentru scurt timp, la festivitatea de la ambasada României, pentru sărbătorirea Zilei Naţionale. Pe preşedintele Nicuşor Dan l-am avut ca oaspete. Este a doua vizită de rang înalt, pe plan politic major şi este un simbol important al prieteniei între ţările noastre şi pentru mine este şi o dorinţă foarte mare”, a spus Cancelarul austriac în conferinţa de presă.

„România este un partener pe care ne putem bizui având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic. Pe noi ne leagă şi o comunitate foarte mare de români în Austria, care aduc o contribuţie importantă pentru economia Austriei şi pentru viaţa socială. Ştiu despre ce vorbesc, fiindcă în oraşul meu avem relaţii foarte bune cu comunitatea de români”, a adăugat cancelarul.

El a afirmat că Austria este cel de-al doilea mare investitor în România.

„Sunt peste 1300 de înteprindere austriece în România care au investit în România şi care reinvestesc profiturile din aceste afaceri. Nu sunt numai companiile austriece care investesc în România, dar sunt şi companii româneşti care investesc în Austria şi noi profităm de aceste relaţii. Acest potenţial economic foarte mare dorim să-l folosim şi de aceea vă invităm la un schimb de experienţă comun cu reprezentanţii majori ai întreprinderilor”, a subliniat cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker.

„Noi am dorit să auzim şi despre ceea ce am putea noi, oamenii politici, să facem pentru a întări relaţiile economice. Pe fondul acestei cooperări economice, aş vrea să te asigur, Ilie, că Austria sprijină în mod expres aderarea României la OCDE şi vom continua şi vom extinde cooperarea noastră”, a mai spus cancelarul austriac

Energia, o preocupare comună a României și Austriei

El a menţionat că, precum multe alte ţări, Austria şi România se confruntă cu preţuri foarte mari la energie.

„Pentru a le putea reduce, pentru a ne putea degreva cetăţenii, este important să găsim o soluţie economică, pe plan european. Un element important este existenţa proiectului Neptun Deep, la care participă compania OMV Petrom în mod covârşitor şi astfel aduce o contribuţie pentru alimentarea cu energie şi securitatea energetică”, a spus acesta.

Cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, a mai arătat că îi preocupă de asemenea şi chestiunile europeane şi globale, nu în ultimul rând, dezvoltările din ultimul timp în Ucraina.

„Mă bucur că în ultimele săptămâni a intervenit şi o anumită dinamică în aceste discuţii. România şi Austria doresc o pace între ţări, bazate pe dreptul popoarelor. Dorinţa noastră este ca atât Ucraina cât şi Uniunea Europeană să fie la masa tratativelor. Nu trebuie să existe o pace care să fie impusă Ucrainei şi care să fie hotărâtă fără Ucraina. Noi, Uniunea Europeană vom sprijini Ucraina şi în continuare dorim să o primim în Uniunea Europeană şi dorim să o sprijinim împotriva agresorului rus. Noi, ca membri ai Uniunii Europene, dorim să punem astfel o piatră de hotar în atitudinea de a acţiona fără violenţă. Este pentru ambele ţări foarte important faptul că instituţiile financiare sunt cele care au investit în Ucraina şi încă de ani, de zile şi dorim să investim în continuare”, a subliniat cancelarul austriac.

