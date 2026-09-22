„Nu, cum să-mi depun mandatul?”, a spus Siegfried Mureșan, întrebat pe această temă, potrivit Agerpres.

„Noi vom fi la guvernare, nu PSD. (...) Cu domnul Grindeanu vom discuta cu drag și cu plăcere”, a completat Mureșan, răspunzând mai multor întrebări ale jurnaliștilor.

Premierul desemnat le-a prezentat parlamentarilor liberali măsuri din programul de guvernare, amintind, între altele, reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale - fără cumul pensie și salariu la stat, management performant la companiile de stat, arătând că nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului, au precizat surse liberale.

„Cele 233 de voturi pot fi probate doar în Parlament”

Înainte de ședință, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că premierul desemnat și echipa sa vor lucra, alături de PNL, USR și UDMR, pentru a încerca să facă o majoritate în Parlament pentru a trece Guvernul.

„Cele 233 de voturi pot fi probate doar în Parlament, doar prin votul exprimat al parlamentarilor. Așadar, vedem la momentul respectiv dacă întrunim cele 233 de voturi, până atunci Siegfried Mureșan și echipa dânsului vor lucra alături de PNL, USR și UDMR pentru a încerca să facă o majoritate”, a explicat Ionel Bogdan.

Referitor la afirmațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, el a spus că sunt discuții normale care se poartă în această perioadă și se va vedea care va fi decizia Uniunii în urma ședințelor interne pe care le va avea.

„Nu cred că este neapărat o presiune. Cred că cel mai important lucru este ca programul de guvernare să reprezinte nevoile pe care le are astăzi România și mai ales realitățile din țară”, a evidențiat Ionel Bogdan.

El s-a referit și la afirmațiile lui Sorin Grindeanu, potrivit cărora a fost contactat de președintele PNL, Ilie Bolojan, și nu de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

„Am văzut declarațiile publice ale domnului Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere, sunt prezentate greșit. E normal ca nivel de lideri de partide să fie contactat. Domnul Bolojan l-a contactat încă de joi pe domnul Sorin Grindeanu, care era ocupat cu deplasarea la Timișoara. Or, să vii să spui că nu te-ai văzut cu domnul Mureșan pentru că nu te-a contactat... Te-a contactat președintele PNL, cred că era suficient pentru stabilirea unei întâlniri, după care puteau fi stabilite detaliile, puteau stabili formatul”, a transmis Ionel Bogdan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan are marți discuții și cu USR, iar miercuri dimineață cu UDMR.

Kelemen Hunor, despre posibilitatea depunerii mandatului

Luni, președintele UDMR a declarat că formațiunea va analiza situația în funcție de evoluția negocierilor și a programului de guvernare, precizând că dorește să fie găsită o soluție rațională.

„Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, și asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista și programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi - dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 - 170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situație să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia și sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine”, a subliniat Kelemen Hunor.

Tot luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu a fost contactat până acum de premierul desemnat Siegfried Mureșan, în schimb președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a cerut să se întâlnească.

„În mod normal, trebuia să mă caute domnia sa, cred, dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. (...) Sigur că mă așteptam să fiu sunat. Așa cred că era politicos dacă vrei voturile PSD, mai ales știind, eu am anunțat de joi seara, cred, că noi azi o să avem o ședință. Măcar din politețe, dacă vrei voturile PSD, puteai să mă contactezi, puteai să transmiți un mesaj, să fie ceva de acest tip”, a explicat Grindeanu.

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că această recomandare, de a nu susține Guvernul Mureșan, va fi înaintată Consiliului Politic Național, care este forul statutar din acest punct de vedere.