Lider din coaliție: „Există rețele de interese care se luptă pentru privilegii, apărate de colegi de guvernare"

17-12-2025 | 21:51
Preşedintele USR, Dominic Fritz, cataloghează coaliţia de guvernare drept una ”de nevoie”, spunând că ea este ”o reflexie a societăţii româneşti de astăzi, o societate dezbinată”.

Aura Trif

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a notat cu 6 spre 7 din 10 atmosfera din coaliţia de guvernare.

”Coaliţia asta este o reflexie a societăţii româneşti de astăzi: suntem o societate dezbinată, nu există niciun grup care ar avea singur majoritatea, există diferenţe mari de viziuni şi tocmai de aceea nici în această coaliţie nu va fi niciodată un moment în care toţi spunem: gata, mergem cu toţii în această direcţie. Este o coaliţie de nevoie care, cred eu, are responsabilitatea să scoată această ţară din criză şi să facă nişte reforme asumate ale statului român. Dacă nu vom reuşi asta, atunci într-adevăr cred că putem să plecăm acasă, dar de aceea, încă o dată, nu mă aştept să fie vreodată o zi în care să ne iubim cu toţii, important este să producem soluţii pentru români”, a afirmat Dominic Fritz, miercuri seară, la Antena 3.

Fritz a spus că trebuie făcută diferenţa între ”stil” şi ”fond” în ceea ce priveşte funcţionarea coaliţiei de guvernare, el arătând că ”temperatura discursului public din România trebuie scăzută”. Liderul USR consideră că politicienii au responsabilitatea de a se exprima ”mai civilizat”, în condiţiile în care discursul public este unul violent, cu ”cuvinte mult prea grele”.

Dominic Fritz a susţinut că, pe fond, nu le poate cere miniştrilor USR să renunţe la reformele pe care şi-au propus să le facă în sectoarele de care răspund, în calitate de membri ai Guvernului.

Kelemen Hunor sorin grindeanu
Președintele UDMR: Votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu poate fi citit ca o încălcare a protocolului coaliției

”Pe fond, este foarte bine să existe diferenţe, pentru că altfel nu putem să progresăm. Noi suntem în această guvernare pentru că avem anumite principii, anumite obiective pentru care oamenii ne-au votat şi nu putem, de dragul păcii, să mergem toţi acasă şi să tăcem din gură, mai ales când vedem că sunt încă reţele de interese care se luptă pentru privilegiile lor şi care sunt apărate inclusiv de oameni care astăzi sunt colegi de guvernare şi tocmai de aceea lupta pe fond trebuie dusă. Pe stil, sunt absolut de acord că trebuie să răcim temperatura”, a adăugat Dominic Fritz.

Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției

