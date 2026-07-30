Modificarea propusă l-ar fi lăsat pe edilul Timișoarei, Dominic Fritz, fără mandatul de primar, dar și pe ceilalți vinovați de conflict de interese, chiar dacă au primit sentința înainte ca legea să intre în vigoare. Președintele USR a acuzat că amendamentul a fost creat special pentru el și că, în acest fel, PSD pune în pericol sute de milioane de euro din PNRR.

Legea trebuie depusă iarăși la Parlament, pentru a fi votată săptămâna viitoare, într-o nouă sesiune extraordinară.

Amendamentul contestat de PNL și USR

Amendamentul propus de PSD în Comisia juridică din Senat menționează că oricine este găsit definitiv incompatibil sau în conflict de interese își pierde automat funcția. Dar și cei care au primit o hotărâre definitivă în trecut trebuie să renunțe la funcție, în maximum 30 de zile după ce intră în vigoare legea.

În plenul Senatului, cei din PNL și USR au cerut trimiterea legii la comisii, pentru că amendamentul ar face legea retroactivă și implicit neconstituțională. Legea a rămas, până la urmă, pe ordinea de zi a ședinței.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „Lăsați alte instituții să stabilească dacă e sau nu constituțional un articol din lege”.

Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României: „Trebuie să ai mult tupeu, ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi, într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor și să vii să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Suntem profund șocați de modul în care o sesiune extraordinară s-a transformat într-o sesiune de promovare a ordonanțelor de urgență mascate în inițiative parlamentare”.

Dominic Fritz: Amendamentul este pentru mine

Luna trecută, Dominic Fritz a fost declarat definitiv în conflict de interese de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dominic Fritz, președintele USR: „Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Este evident că acest amendament este neconstituțional, pentru că Constituția spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este vorba despre un abuz al majorității PSD-AUR, în Parlamentul României”.

Legea n-a trecut, însă, de votul final, după ce liberalii n-au participat la vot. Astfel că 55 de voturi „pentru” n-au fost de ajuns pentru o lege organică. Proiectul de lege trebuie depus iarăși în Parlament pentru ca, în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare, să fie dezbătut și votat. Fiind jalon în PNRR, dacă nu adoptăm legea integrității până la 31 august, pierdem 770 de milioane de euro.