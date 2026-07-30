Produsele erau comercializate apoi, online, cu ajutorul unor complici. 16 persoane sunt cercetate, într-un dosar penal de furt calificat, iar prejudiciul estimat de anchetatori este de 800.000 de euro.

După zeci de percheziții în București și în județele Ilfov și Prahova, 8 angajați ai societății comerciale care se ocupa cu aprovizionarea aeronavelor unei companii aeriene și 8 complici au ajuns la poliție pentru explicații. Suspecții sunt acuzați că, din aprilie 2023 și până acum, ar fi furat, în timp ce transportau către depozit, sute de produse care nu erau vândute pasagerilor.

Corespondent Știrile Pro TV: „În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat de acasă, de la câțiva suspecți, mai multe bunuri. Au fost găsite țigări, parfumuri scumpe, genți, ceasuri, produse de machiaj, dar și alte accesorii. Prejudiciul estimat până acum este de 800.000 de euro.”

Anchetatorii au descoperit că aceștia rupeau sigiliile casetelor în care erau bunurile, apoi le sigilau la loc, astfel că ajungeau la depozit aparent intacte, însă goale.

Comisar-șef Marius Savu, director Direcția de Poliție Transporturi: „Ulterior le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau o parte din încasări sau încasările obținute cu ocazia comercializării acestor produse.”

Contactată de Știrile Pro TV, societatea comercială vizată, care are un contract cu firma aeriană păgubită, a transmis că: „Eventualele fapte de natură penală, în măsura în care vor fi confirmate de autoritățile competente, reprezintă acte individuale, pentru care răspund exclusiv persoanele implicate.”