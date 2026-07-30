Grav este că ploile ne ocolesc în perioada următoare, pentru care este anunțat un nou val de caniculă.

Câțiva fermieri din comuna Andrid, județul Satu Mare au luat o decizie extremă: toacă tot porumbul și îl vor folosi hrană pentru animale. În anii trecuți producția era de 9 tone pe hectar. Acum din cauza secetei paguba este uriașă.

Fermier: Aproape de 100%, după cum vedeți în spate porumb fără știulete care nu se poate valorifica.

Și cultura de floarea-soarelui este afectată de secetă.

Ce e secetă pedologică

Harta agro-meteorologică arată că în vestul țării, în zone din sud și sud-est avem deja secetă pedologică puternică, adică în sol deficiența de apă e critică, sub limita optimă pentru plante. Iar seceta extremă înseamnă că umiditatea din sol este sub coeficientul de ofilire. Plantele suferă de stres hidric sever, își încetinesc creșterea si intră în declin.

Soarele nu pârjolește doar culturile, ci și pășunile de care depind mii de animale. În Olt, câmpurile sunt arse de soare. Vacile și oile umblă ore în șir în căutarea unui petic de iarbă. Slăbesc pe zi ce trece, iar laptele se împuținează.

Ca să-și țină animalele în viață, crescătorii au consumat deja furajele pastrate pentru iarnă.

Și pe o pășune de lângă Porumbacu de Sus 150 de vaci Angus crescute bio abia mai au ce să pască.

Bogdan Baciu, angajat fermă: Ele nu mai pun atât de mult masă musculară pe ele și în cazul nostru de față noi nu suplinim cu absolut nimic, cu îngrășăminte sau concentrate să le dăm.

Între timp, până sâmbătă dimineața județele din vest, centru și sud se vor confrunta cu caniculă și temperaturi de 38 de grade.