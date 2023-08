Klaus Iohannis recunoaște că am avut „tragedie după tragedie”, însă nu așteaptă demisii: „S-a acţionat corect”

”De data aceasta, autorităţile şi Guvernul au intervenit cu rapiditate şi cred că au fost luate măsurile care au putut fi luate. Mai departe, vedem ce aduce o analiză politică.”, a spus şeful statului, potrivit News.ro.

Întrebat dacă este mulţumit de modul în care a gestionat situaţia de la Crevedia şeful DSU, Raed Arafat, Klaus Iohannis a răspuns:

”Toate relatările pe care le-am primit şi toate explicaţiile şi de la pompierii răniţi m-au dus la concluzia că s-a acţionat corect”.

Preşedintele a recunoscut faptul că, în ultima perioadă, am avut ”tragedie după tragedie”.

”Am avut în ultimele săptămâni tragedie după tragedie. Am avut tragedia de la 2 Mai, am avut tragedia de la Botoşani, am avut tragedia de la Crevedia, am avut pe urmă tragedia de la Alba. Sigur, toate pot fi clasificate ca accidente, dar cred că autorităţile, instituţiile abilitate trebuie să meargă mult, mult mai mult în profunzime. Întrebarea pe care cred că ne-o punem toţi este de ce s-a ajuns până aici? De ce nu s-a prevenit ce a putut fi prevenit? Şi atunci, cu siguranţă, autorităţile, instituţiile competente trebuie să caute explicaţii şi trebuie să caute soluţii pentru a preveni cât de mult se poate preveni în viitor. Trebuie să vedem. A fost neglijenţă, sau conivenţă, sau mai mult, sau pur şi simplu ignoranţă, sau n-au fost bune procedurile, sau nu s-au corelat instituţiile, sau cineva a încălcat clar legea? Cineva a încălcat legea penală? Toate aceste lucruri trebuie să fie căutate, clarificate, explicate, şi sistemele îmbunătăţite”, a spus preşedintele.

Klaus Iohannis a continuat:

”Nu pot să accept explicaţii de genul că pe noi nu ne-a sesizat nimeni. Este un pic greu de acceptat în cazul, de exemplu, Crevedia că cei de acolo n-au ştiut. Nu vreau în acest moment să acuz pe nimeni, dar aştept ca instituţiile abilitate să-şi facă datoria, să vină cu explicaţii, cei vinovaţi să primească pedepse exemplare şi acolo unde sistemul nu funcţionează, unde corelările din lege nu sunt bune, unde procedurile nu sunt suficient de bune, unde se calcă în picioare autorităţi care au toţi aceeaşi competenţă şi niciunul nu se duce până la rădăcina fenomenului, acestea să fie lămurite, clarificate, pentru a preveni în viitor astfel de evenimente”.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 29-08-2023 17:05