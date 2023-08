Tragedia din Crevedia. Mărturia fiului unuia dintre răniți: „Tot suflul din butelie a fost expus în direcția casei mele”

Medicii încearcă să le salveze viețile, amenințate de arsurile suferite în exploziile violente de sâmbătă seara.

Un bărbat a venit din Anglia când a aflat de tragedie. Și-a pierdut unchiul și mătușa în urma exploziei. Iar tatăl său este internat în stare gravă la spitalul Floreasca. Este intubat și ventilat mecanic. Povestește că surorile lui mai mici și mama au scăpat ca prin minune.

Răzvan Mirea, fiul unui rănit: „Tatăl meu era în casă, sora mea a simțit acea pierdere de gaz, l-a strigat la stradă și acolo a fost la 15, 16 metri de stația de gaz. Probabil striga la ei ”opriți, mă, ce faceți?!” Sora mea a venit în spatele lui și a strigat ”fugi că explodează, fugi, pleacă!” Și ea a plecat. La 7 secunde după ce a fugit sora mea în acasă, că nu știa, copilul, în loc să fugă pe câmp, a fugit în casă și a închis ușa. Atunci a fost prima explozie în care butelia de GPL a ajuns în gardul meu, iar tot suflul din butelie a fost expus în direcția casei mele. Atunci, sora mea, Andreea, mi-a spus că după ce au explodat geamurile, toate au fost sparte, pe unde a intrat nu mai putea ieși pentru că acolo era butelia și pe acolo venea focul. Focul ajunsese de la la jumătatea holului. Ea a avut norocul pentru că s-au spart geamurile să iasă pe fereastră.”

Dramatică este si povestea unui cetatean nepalez, angajat al punctului de lucru din Crevedia, internat acum la Spitalul Bagdasar Arseni.

În seara tragediei, bărbatul ar fi încercat să plece pe picioare de la locul exploziei, dar s-a prăbușit după câțiva pași.

56 de persoane au fost rănite în urma exploziilor

În total, 56 de oameni au fost răniți în urma deflagrațiilor. Unii dintre ei sunt și acum în stare extrem de gravă.

12 victime au fost trimise cu avioane militare la spitale din stăinătate. Jumătate dintre ele sunt intubate și ventilate mecanic. Cel mai grav este un bărbat, civil, de 63 de ani care a fost transferat la Milano. Are arsuri pe 80% din suprafața corpului.

Cel mai tânăr dintre pacienții trimiși în străinătate are 20 de ani. Este un pompier internat acum la Spitalul Militar din Bruxelles. Altul are 30 de ani.

Thomas Rose, șeful unității de arși de la Spitalul Regina Astrid, Bruxelles: „Vom apela la chirurgia arsurii ca sa reconstruim pielea in cazul in care nu se vindeca spontan. Apoi vor incepe fizioterapie pentru maini, ca sa-si recapte miscarile si sa antreneze articulatiile. Iar in viitor, daca vor persista probleme, putem lua in calcul chirurgia reconstructiva pentru a reda o mai buna functionare a mainilor.”

În spitalele din țară mai sunt acum 32 de răniți. Trei dintre ei sunt încă intubați: un pompier și doi civili.

Unii dintre pompierii răniți au vrut să se întoarcă la locul tragediei să ajute victimele în stare mai gravă

Cel mai tânăr pompier rănit, tratat în țară, are 26 de ani și este internat la Bagdasar. Medicii spun că unii dintre salvatori, deși răniti, au vrut să se întoarcă la locul tragediei să ajute victimele în stare mai gravă.

Dr. Amalia Hangiu, șefa UPU Bagdasar Arseni: „Primele cazuri care au apărut au fost unele foarte, foarte grave, apoi au început sp vină din ce în ce mai des ambulanțele. Nu știu dacă durerea determinată de arsură era cea importantă în momentul acela, cât de anxioși, erau extrem de speriați, foarte mulți tineri au fost.”

Echipa medicală s-a mobilizat rapid și a mutat pacienții din cele 3 locuri pentru mari arși în alte secții de terapie intensivă pentru a putea primi din răniții intubați.

Dr. Eugen Turcu, coordonatorul unitatea de arși Spitalul Bagdasar: „În momentul în care s-a anunțat accidentul, fiind șef de secție, m-am întors obligatoriu la ora 5 și de sâmbăta de la ora 5 și până acum nu am plecat acasă. Marele ars este cea mai mare urgență chirugicală, este o muncă de echipă.”

Dr. Florin Bica, purtătporul de cuvânt al spitalului Bagdasar Arseni: „Undeva la ora 1:30 noaptea materialele din stocul spitalului aproape se epuizaseră, s-au solicitat materiale suplimentare care la ora 3 erau aduse în spital. Cred ca au fost 40-50% din totalul persoanlului, câteva sute de oameni.”

Deocamdată nu se ia în calcul transferul altor răniți la spitale din străinătate.

Care este starea victimelor

Cei trei răniți intubați care mai sunt în România sunt civili. Starea lor este extrem de gravă, au arsuri pe cea mai mare suprafață a corpului și nu ar putea rezista unui transfer în acest moment. Acesta este și motivul pentru care nu au fost trimiși în străinătate. Doi dintre ei sunt internați la Spitalul Floreasca din Capitală, iar unul este la Spitalul Bagdasar-Arseni. Medicii se luptă din răsputeri să îi mențină în viață.

În ceea ce îi privește pe ceilalți răniți care sunt în stare mai bună, conștienți și cooperanți, sunt 29 la număr. Mare parte din ei, pompieri, sunt internați la Spitalul Floreasca, dar mai sunt și la spitalele Bagdasar-Arseni, Universitar, Elias și Spitalul de Arși.

Luni, peste 4500 de oameni s-au imobilizat exemplar și au donat sânge, asta în urma apelului făcut de cei de la centrele de transfuzii. Este nevoie în continuare de sânge, apelul rămâne deschis pentru că pacienții cu arsuri grave au nevoie de foarte mult mult sânge și mai ales de plasmă.

