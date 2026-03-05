Președintele american Donald Trump a contactat lideri kurzi din Irak și Iran pentru a discuta posibilitatea ca forțele kurde să participe la eforturile de destabilizare a guvernului iranian. Potrivit unor oficiali și persoane familiarizate cu discuțiile, Trump le-ar fi promis sprijin militar, inclusiv acoperire aeriană, dacă grupările kurde iraniene ar declanșa operațiuni în vestul Iranului, scrie Washington Post.

Trump le-ar fi cerut liderilor kurzilor din Irak să nu împiedice activitatea milițiilor kurde iraniene și să permită circulația lor peste frontieră. Mesajul transmis ar fi fost că liderii regionali trebuie să aleagă între a sprijini Statele Unite și Israelul sau Iranul.

În cadrul discuțiilor, Trump a vorbit cu lideri politici importanți ai kurzilor din Irak, precum Masoud Barzani și Bafel Talabani, precum și cu liderul unei organizații kurde iraniene de opoziție, Mustafa Hijri, șeful Partidului Democrat al Kurdistanului Iranian.

Această inițiativă face parte din strategia Washingtonului de a exercita presiune asupra regimului de la Teheran prin deschiderea unui nou front intern. Ideea este că grupările kurde, care au experiență militară și baze aproape de graniță, ar putea declanșa o revoltă sau operațiuni armate în interiorul Iranului.

Totuși, sprijinul kurzilor nu este sigur. Liderii regiunii autonome Kurdistan din Irak se tem că implicarea directă ar putea provoca represalii severe din partea Iranului, care deja a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte din nordul Irakului.

De asemenea, există diviziuni între grupările kurde și între diferitele facțiuni ale opoziției iraniene, iar analiștii avertizează că o astfel de strategie ar putea declanșa conflicte etnice sau o reacție militară puternică din partea Gardienilor Revoluției iraniene.