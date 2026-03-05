Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu că ”a dat-o jos” pe fiica sa din avionul care urma să plece din Dubai. Reacția ministrului

Victor Ponta o acuză pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, că ”a dat-o jos” pe fiica sa din avionul care urma să plece din Emiratele Arabe Unite spre România, în condițiile în care în regiune se află mii de români care solicită ajutor pentru repatriere.

Ponta susține că Țoiu l-ar fi sunat ”personal” pe consulul din Dubai să nu o lase pe fiica sa să urce în avionul de București, ”deși e minoră și e singură acolo”, afirmând că fata este o “vulnerabilitate”. ”A dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. A țipat la consul că fata e o “vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion! Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa. Cam rău am ajuns cu România.” - a transmis Victor Ponta pentru Știrile Pro TV. În replică ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat într-o conferință de presă că nu a dat nicio decizie ”privind includerea sau excluderea unui copil pe criterul legat de apartenenţa politică a părinţilor”. ”Nu există de la ministrul de Externe al României nicio decizie privind includerea sau excluderea unui copil pe criterul legat de apartenenţa politică a părinţilor”, a precizat Ţoiu. Citește și Reorganizarea Romsilva, aprobată de Guvern. Ce prevede reforma anunțată de Ilie Bolojan. VIDEO

Ministrul de externe Oana Țoiu respinge acuzațiile și spune că prioritate la repatriere au grupurile de copii fară părinți și cazurile medicale. Zborul e operat prin Mecanismul european de protecție civilă, care impune reguli stricte. În plus, fiica fostului premier este rezidentă în Emirate și nu are prioritate la astfel de zboruri. Prin Mecanismul European de Protecție Civilă a fost organizat un zbor de repatriere programat să decoleze din Oman vineri dimineață, 06 martie. Cu el trebuie să revină în țară grupuri de elevi români blocați în Dubai - copii din Vrancea și Piatra Neamț. Aceștia au fost incluși pe lista de prioritate, deoarece sunt grupuri de minori fară părinți. Oana Țoiu, ministrul de Externe: ”Avem anumite criterii, de exemplu, grupurile școlare, cazurile medicale așa cum vă spuneam, au existat și cazuri de femei însărcinate care nu sunt pe acest zbor, pentru că au optat pentru alte variante sau pentru că nu au putut să vină însoțite.” Fostul premier Victor Ponta susține că, deși fiica lui este minoră, nu a fost lăsată să zboare. Spune că fata ar fi fost chemată de la Abu Dhabi, unde studiază, la consulatul României din Dubai, după ce ar fi fost inclusă inițial pe lista pentru avionul cu care urmau să se întoarcă elevii din Vrancea. Oana Țoiu, ministrul de Externe: ”Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil nici că prioritizare nici că deprioritizare. Dar, ce pot să-i spun public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun public oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România. Un element important este că această prioritizare, așa cum este ea, ține și de ordinea vârstelor. Vom considera bebelușii sau copiii care au o vârstă preșcolară, școlară o prioritate mai mare decât cei care sunt aprope adulți.” Guvernul României a transmis ulterior un comunicat în care explică procedura de repatriere. Conform regulilor mecanismului european, 70% din locurile aeronavei – adică 126 - sunt rezervate cetățenilor români, iar 30%, adică 54 de locuri, sunt alocate altor state membre ale Uniunii Europene. Lista pasagerilor români este stabilită pe baza unor criterii de prioritate, printre care grupurile de copii fără însoțitori, femeile însărcinate și cazurile medicale.

Anterior, ea a postat şi pe Facebook un text în care afirmă că este mamă şi înţelege cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranţa propriilor copii. ”Sunt însă şi într-un rol instituţional care îmi impune să respectăm încrederea cetăţenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată. Deşi înţeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgenţă. Ca părinţi facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedinţă cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluţii, avem sute de copii români care sunt blocaţi departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România. Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituţional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinţilor nu putem face ierarhii”, spune ministrul. Oana Țoiu menţionează că există echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunţate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc. ”Înţeleg că în spaţiul public au apărut reproşuri din mediul politic de la un fost premier privind urgenţa cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă. Îl înţeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informaţiile din conferinţele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidenţa consulară. Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică. Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează. Apartenenţa politică a părinţilor nu este o informaţie care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare. Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în faţă, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenenţa politică devine criteriu pentru evacuări”, a scris ministrul.

În prezent sunt 14.000 de cetăţeni români în Emiratele Arabe Unite, dar există un număr minim de cazuri de urgenţă extremă, a anunțat miercuri, 04 martie, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

