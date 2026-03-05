Petrecăreţii şi-au amintit de o sumă de bani împrumutată anul trecut şi nerestituită. Aşa că unul dintre ei, un individ de 30 de ani, şi-a lovit vecina şi a împins-o. Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportată la spital. Poliţiştii chemaţi de soţul ei l-au reţinut pe agresor. Astăzi se va cere şi arestarea lui preventivă, pentru loviri şi alte violenţe.