Corespondent Știrile PRO TV: „Am stat de vorbă astăzi cu cei care au depus plângere la poliție și toți spuneau parcă o poveste după același scenariu. Copiii lor, mulți dintre ei non-verbali, cu autism, unul verbal și cu ADHD, merg la această școală specială și, de la o vreme, ne spuneau părinții, acasă aveau modificări de comportament. Au devenit mai agresivi, spuneau ei, mai anxioși. Plângeau din orice, iar cei care puteau să rostească câteva cuvinte, să comunice cu părinții lor, le spuneau din când în când să nu îi lovească. Părinții s-au îngrijorat.

Unul dintre ei, un tătic mai exact, a mers la școală și a cerut explicații, însă cadrele didactice de acolo i-au spus că este firesc pentru diagnosticul pe care îl are copilul lui să spună asta, să se comporte așa, că este din cauza bolii, i s-a transmis lui. Părintele, însă, nu a crezut și a montat pe copilul lui un dispozitiv de înregistrare care a surprins, într-o singură zi, comportamentul celor care ar fi trebuit să aibă grijă de copilul lui. În înregistrările respective se aude cum cadrele de acolo le vorbesc urât copiilor. Se răstesc la ei. Există momente în care se pare că chiar îi lovesc.

Părinții sunt revoltați, spun că au cerut explicații de la director, iar, spuneau ei, directoarea i-ar fi rugat să lase să se rezolve la nivelul școlii și să nu meargă mai departe.

Două dintre familii, însă, au decis că este momentul să depună plângere la poliție, iar exemplul lor a fost urmat de alte trei familii. Acum, o anchetă a poliției este în plină desfășurare. Este o anchetă pentru comportament abuziv împotriva minorilor și rele tratamente aplicate minorilor. Se ocupă și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 de această anchetă și urmează să fie audiate toate persoanele implicate. Mai mult decât atât, și Inspectoratul Școlar a pornit o anchetă internă și urmează ca, săptămâna viitoare, la începutul săptămânii, să prezinte un raport despre acest caz.”