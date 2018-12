Iohannis despre un referendum pe justiţie: "Este în discuţie”

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că un referendum pe tema justiţiei trebuie abordat într-o manieră "eficientă".

"Este în discuţie acest referendum, ştiţi bine că am făcut primii paşi încă de acum câteva vreme şi i-am rugat pe colegii mei să studieze problema, să vedem cum putem să abordăm chestiunea în aşa fel încât să fie şi eficientă. Una este să discuţi despre un referendum şi să nu meargă nimeni să îşi pună ştampila şi alta este să discuţi despre un referendum care chiar mişcă ceva. Şi eu cred că aici toată lumea înţelege că nu vrem să ne jucăm de-a referendumul şi dacă îl facem, să fie util. Un referendum convocat de preşedinte nu produce rezultate obligatoriu şi acest lucru trebuie ştiut. Dacă fac un referendum, el se numeşte consultativ şi chiar dacă toţi românii merg şi spun că nu vor amnistie şi graţiere sau nu vor o relaxare a legislaţiei penale, ci una solidă, nu înseamnă că asta se şi întâmplă, fiindcă este consultativ şi rezultatul nu se poate constitui într-o obligaţie pentru Parlament. Aceasta trebuie ştiut din capul locului", a declarat şeful statului, relatează Agerpres.

El a mai spus că încă din 2014 a atenţionat românii să nu voteze PSD pentru că vor "amnistie şi graţiere pentru oamenii lor cu probleme penale".

"Am spus la vremea respectivă - atenţie românilor, nu alegeţi PSD, fiindcă ei vor vrea amnistie şi graţiere pentru ai lor, cu probleme penale. Vor veni cu o politică economică care dă bani la asistaţii sociali şi nu se îngrijeşte de investiţii, vor veni cu o abordare strict populistă ca să se păstreze ei în poziţii. Astea sunt lucruri care pot fi verificate, pe care le-am spus în 2014, le-am repetat în 2016, vă amintiţi, poate, acea fază când am spus "fără penali", deci până sunt eu preşedinte nu vom avea prim-ministru penal şi a început întreaga discuţie cu penalii. Totuşi, cumva au ajuns la guvernare şi au ajuns la guvernare fiindcă au fost votaţi. Şi atunci concluzia simplă care este? E bine să judecăm ce votăm, pe cine votăm, dar cel mai important lucru este să votăm. În 2016 foarte mulţi au considerat că nici unii, nici alţii nu sunt grozavi, că nu merg la vot şi iată catastrofa. Că este o catastrofă", a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis a mai adăugat că este "inimaginabil" că în anul 2018 se discută "pe faţă" despre amnistie şi graţiere, afirmând că acest lucru nu s-a întâmplat nici pe vremea comuniştilor.

"Cum putem să ajungem în anul 2018 şi să discutăm pe faţă în spaţiul public despre amnistie şi graţiere fiindcă nişte oameni condamnaţi penal conduc partidul de guvernare. Este inimaginabil. Niciodată în România nu a existat aşa ceva. Niciodată. Nici pe vremea comuniştilor, nici pe vremea comuniştilor primitivi de după război, persoane cu probleme penale nu au ajuns pur şi simplu în conducerea statului. Şi dacă a dat Ceauşescu decret de graţiere, a dat ca să arate că este mărinimos şi că a fost ziua lui sau că a fost o aniversare a statului, dar în niciun caz ca să albească dosarele colegilor de partid. Deci, vă spun, prin faptul că aceşti oameni au ajuns la putere în România democraţia este în pericol şi trebuie să fim conştienţi de acest lucru. De asta vă spun, referendum vom vedea, vom discuta, dar votul decide şi vă rog să transmiteţi mai departe acest mesaj", a mai spus preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o marţi cu tinerii câştigători ai concursului Civic Avengers, organizat de Iniţiativa România în cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania.

