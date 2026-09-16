Solicitarea celor două partide viza înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă denumită "Mykonos-Nordis". În textul cererii, PNL și USR își motivau demersul invocând „informațiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spațiul public despre recentele zboruri private către Mykonos și Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foști parlamentari precum Victor Ponta, un judecător al Curții Constituționale și anumiți oameni de afaceri", arată news.ro.

Scopul declarat era „clarificarea, în mod transparent și documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entitățile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum și a intereselor și motivației care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli". Totodată, cele două partide considerau necesară „identificarea eventualelor vulnerabilități privind integritatea și existența unor posibile conflicte de interese în cazul persoanelor aflate la bordul acestor zboruri private".

Biroul Permanent a respins însă solicitarea. Iar aceasta nu este singura nemulțumire a PNL și USR.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților este condus de președintele Grindeanu Sorin-Mihai (PSD), iar din structură fac parte vicepreședinții Intotero Natalia-Elena (PSD), Șerban Gianina (AUR), Cozma Adrian-Felician (PNL) și Drulă Cătălin (USR), secretarii Mihalcea Silvia-Claudia (PSD), Bruynseels Ramona-Ioana (AUR), Ganț Ovidiu Victor (Minorități) și Vedinaș Verginia (SOS RO). Acestora li se adaugă chestorii Lungu Romeo-Daniel (PSD), Bucura-Oprescu Simona (PSD), Velcescu Florin-Bogdan (AUR) și Magyar Loránd-Bálint (UDMR).

„Început de lovitură de stat”

La începutul lunii septembrie, cele două partide au reclamat la Curtea Constituțională modul în care au fost împărțite funcțiile în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, susținând că este vorba despre un „început de lovitură de stat, dat de AUR și de PSD".

Anunțul privind depunerea sesizării a fost făcut într-o conferință comună, la Parlament. „Nu este vorba despre posturi. Noi nu ne luptăm pentru posturi, ci ne luptăm pentru o normalitate, pentru o democrație pe care noi o dorim în România. În acest moment, poporul a spus că anumite partide trebuie să fie în Parlament în anumite proporții, iar proporția din Parlament trebuie să fie văzută inclusiv în Biroul permanent. Aici este problema fundamentală care s-a întâmplat prin acest început de lovitură de stat dat de AUR și de PSD, și anume că au schimbat voința poporului. Mi-e greu să îmi imaginez că cineva care se declară suveranist încalcă flagrant voința poporului, pentru că despre asta este vorba", a spus deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Acesta a explicat că un articol foarte clar din Constituție prevede că în Birourile Permanente trebuie respectată ponderea dată din Parlament, iar această pondere nu este îndeplinită în acest moment, în condițiile în care „13 parlamentari deputați de la SOS România generează un loc în Birou Permanent, în timp ce peste cincizeci de deputați PNL generează tot un loc". „Este o încălcare flagrantă a dispozițiilor constituționale, este o încălcare flagrantă a statului de drept și cu acest lucru nu te poți juca. De aceea am formulat această sesizare care, în mod normal, ar trebui să fie primită de Curtea Constituțională și să anuleze această pondere", a arătat Dimitriu.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a precizat că acest demers se înscrie în înțelegerile nepublice pe care le-au realizat PSD și AUR, înainte de începerea sesiunii parlamentare. „Este bine să nu acceptăm ca acest abuz să continue. De aceea am realizat această sesizare, pentru a combate abuzul la care se pretează noua alianță toxică de guvernare PSD-AUR-SOS", a menționat Andronache.

PNL și USR au boicotat, miercurea trecută, toate activitățile parlamentare, ca urmare a pierderii a două posturi în conducerea Camerei, acuzând o înțelegere PSD-AUR. De cealaltă parte, deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat despre cele două funcții de secretar al Camerei care au ajuns la AUR și SOS România, în detrimentul PNL și USR, că a fost „o chestiune cât se poate de regulamentară", pentru că fracțiile de mandate se împart grupurilor politice în funcție de dimensiune și se stabilește rotația, conform înțelegerii liderilor de grup, iar „ieri fix asta s-a întâmplat, s-a stabilit o altă rotație față de ce a fost stabilit în urmă cu un an și ceva".