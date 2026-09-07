Potrivit News.ro, anunţul privind depunerea sesizării la Curtea Constituţională a fost făcut de cele două grupuri parlamentare, într-o conferinţă comună, la Parlament.

”Nu este vorba despre posturi. Noi nu ne luptăm pentru posturi, ci ne luptăm pentru o normalitate, pentru o democraţie pe care noi o dorim în România. În acest moment, poporul a spus că anumite partide trebuie să fie în Parlament în anumite proporţii, iar proporţia din Parlament trebuie să fie văzută inclusiv în Biroul permanent. Aici este problema fundamentală care s-a întâmplat prin acest început de lovitură de stat dat de AUR şi de PSD, şi anume că au schimbat voinţa poporului. Mi-e greu să îmi imaginez că cineva care se declară suveranist încalcă flagrant voinţa poporului, pentru că despre asta este vorba”, a spus deputatul USR Alexandru Dimitriu într-o conferinţă de presă.

El a explicat că un articol foarte clar din Constituţie spune că în Birourile Permanente trebuie să se respecte ponderea dată din Parlament, iar această pondere în acest moment nu este îndeplinită, în condiţiile în care 13 parlamentari deputaţi de la SOS România generează un loc în Birou Permanent, în timp ce peste cincizeci de deputaţi PNL generează tot un loc.

”Este o încălcare flagrantă a dispoziţiilor constituţionale, este o încălcare flagrantă a statului de drept şi cu acest lucru nu te poţi juca. De aceea am formulat această sesizare care, în mod normal, ar trebui să fie primită de Curtea Constituţională şi să anuleze această pondere”, a arătat Dimitriu.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a precizat că acest demers se înscrie în înţelegerile nepublice pe care le-au realizat PSD şi AUR, înainte de începerea sesiunii parlamentare.

”Este bine să nu acceptăm ca acest abuz să continue. De aceea am realizat această sesizare, pentru a combate abuzul la care se pretează noua alianţă toxică de guvernare PSD-AUR-SOS”, a menţionat Andronache.

PNL şi USR au boicotat, miercurea trecută, toate activităţile parlamentare, ca urmare a pierderii a două posturi în conducerea Camerei, acuzând o înţelegere PSD-AUR.

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat despre cele două funcţii de secretar al Camerei care au ajuns la AUR şi S.O.S România, în detrimentul PNL şi USR, că a fost o chestiune cât se poate de regulamentară, pentru că fracţiile de mandate se împart grupurilor politice în funcţie de dimensiune şi se stabileşte rotaţia, conform înţelegerii liderilor de grup, iar ieri fix asta s-a întâmplat, s-a stabilit o altă rotaţie faţă de ce a fost stabilit în urmă cu un an şi ceva.