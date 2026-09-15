"Astăzi s-a aprobat în comisie să demarăm procedurile de anchetă. Pentru termenul viitor (22 septembrie - n.r.) va fi invitat, la propunerea membrilor comisiei, domnul judecător Deliorga, la ora 11:00, şi se vor emite câteva adrese către Aeroportul Băneasa. (...) Având în vedere că hotărârea plenului Senatului nu e foarte clară cu privire la obiectul anchetei, vom face noi nişte verificări. O să solicităm Aeroportului Băneasa să ne comunice numele companiei care a operat acest zbor privat şi, mai departe, vedem persoanele care au luat parte la acel zbor şi, în funcţie de acest lucru, rămâne să stabilim, săptămâna viitoare, ce persoane invităm la audieri", a declarat preşedintele comisiei, Nadia Cerva, potrivit Agerpres.

Ce spune preşedintele comisiei despre anchetă

Întrebată în legătură cu solicitarea USR şi PNL de anchetă pe aceeaşi temă şi la Camera Deputaţilor, Cerva a spus că ea consideră că "nici această extindere de la Senat a anchetei nu este pe competenţă".

"Dar, pentru că majoritatea membrilor comisiei au votat şi au zis că demarăm procedurile, trebuie s-o facem. La Cameră, pentru că este vorba de deputaţi, este dreptul lor să ancheteze partea de colegi deputaţi, dacă în acel avion au fost deputaţi. Hotărârea Senatului nu conţine decât un singur nume: judecătorul CCR Deliorga, atât, niciun nume de senator, niciun nume de deputat, niciun nume de alt oficial. Atunci, pe cercetarea judecătorilor Curţii Constituţionale competenţa revine Curţii, nu revine Senatului. De asta, eu am spus că Senatul ar trebui să-şi extindă puţin obiectul în hotărâre. Dar, facem anchetă pe ce avem. Nu avem cum să facem comisie comună de anchetă cu Camera Deputaţilor. (...) Nu e normal să fac eu o anchetă pentru colegii deputaţi la Senat", a explicat Nadia Cerva.

Plenul Senatului a decis pe 8 septembrie extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, şi cu zborul cu un avion privat în Mykonos efectuat de judecătorul CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulţi politicieni.

USR şi PNL au solicitat, luni, conducerii Camerei Deputaţilor înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă "Mykonos-Nordis", care să cerceteze zborurile Nordis şi zborurile recente către Mykonos şi Nisa ale unor politicieni, oameni din justiţie şi din mediul de afaceri.