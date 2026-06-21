Dorințele le-au fost ascultate de Adrian Veștea. PSD se alege cu de două ori mai multe ministere, față de câte a avut în guvernarea Bolojan.

Lista completă cu cei propuși pentru funcții și programul de guvernare ar urma să ajungă duminică seara (21 iunie) în Parlament.

În unanimitate, cei aproape 100 de membri ai Consiliul Politic Național al PSD au votat intrarea la guvernare, în Executivul condus de Adrian Veștea. Ședința n-a durat mai mult de o oră și jumătate, așa că social-democrații au dat repede “verde” pentru programul de guvernare și lista cabinetului Veștea, documente pe care alesul președintelui, din informațiile pe care le avem, le depune duminică în Parlament.

De altfel, lista miniștrilor conține nu mai puțin de 9 portofolii direcționate spre PSD, plus un post de vicepremier, dar și conducerea Secretariatului General al Guvernului.

Pe lângă patru ministere pe care și le-au păstrat din guvernul anterior, PSD a dat Transporturile în schimbul portofoliului de la Interne, care va fi condus de Marian Neacșu, negociatorul partidului, care de altfel va avea și rolul de vicepremier. Banii de la Dezvoltare ajung pe mâna lui Romeo Lungu, președintele PSD Buzău. Și Ministerul Mediului, tot în curtea PSD ar urma să fie, sub comanda lui Mihai Ghigiu.În cealaltă tabără, liberalii care-l sprijină pe Adrian Vestea se aleg cu patru posturi în Guvern, în vreme ce restul locurile ar urma să fie ocupate de persoane fără apartenență politică, cum este cazul lui Alexandru Năzare sau Luca Niculescu.

Totodată, cerințele PSD vor fi prinse în programul de guvernare. Vorbim de solicitări precum eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediul de creșterea copilului sau pentru veteranii de război, dar și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027.

Surse din PSD, cât și din tabăra lui Adrian Vestea ne spun că în acest moment există o majoritate strânsă pentru votul din Parlament, mai exact ar avea peste 233 de voturi. Luni, 22 iunie, ar urma să avem audierile miniștrilor în comisiile din Parlament, iar, dacă totul decurge foarte repede, ne-am putea aștepta inclusiv la votul de învestitură.Sigur că ne întrebăm de unde atâtea voturi? Tot surse politice ne spun că acest guvern ar urma să primească voturi inclusiv de la parlamentari AUR, dar nu va fi un vot în bloc “pentru” din partea partidului condus de George Simion, ci se vor redirecționa câte voturi vor avea nevoie.

În tabăra opusă, Ilie Bolojan anunță că parlamentarii PNL au primit recomandarea de a nu fi în sală la momentul votului, iar în cazul în care Guvernul Veștea va pica la vot, atunci Ilie Bolojan va propune la Cotroceni două variante: Guvern minoritar cu premier PSD sau guvern minoritar PNL-UDMR-USR.

Ce solicitări au liderii PSD ca să intre în Guvernul Veștea:

Pentru a susţine viitorul Cabinet, social-democraţii au solicitat să deţină nouă funcţii de miniştri şi funcţia de secretar general al Guvernului.

Social-democraţii au solicitat, de asemenea, ca în programul de guvernare al lui Adrian Veştea să fie cuprinse şi o serie de propuneri ale lor.

”•⁠ ⁠Oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat.

•⁠ ⁠Pachetul anti-inflație, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități

•⁠ ⁠Reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli.

•⁠ ⁠Reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici.

•⁠ ⁠Debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.

•⁠ ⁠Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme.

•⁠ ⁠Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor în sectoarele strategice, susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc.

•⁠ Susținerea agriculturii și a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenționată.”