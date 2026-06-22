Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Potrivit unor surse din PSD, ar fi nevoie, la această oră, ca 40 de parlamentari AUR să voteze Guvernul Veștea, pentru a fi învestit și pentru a se instala la Palatul Victoria - în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu îl susțin pe premierul desemnat.

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că, dacă acest Guvern propus de Adrian Veștea va ajunge la vot în Parlament luni, 22 iunie, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR - parlamentari care nu vor fi în sala de plen, a precizat Simion.

El a precizat că îl aşteaptă la sediul partidului AUR pe premierul desemnat Adrian Veştea, la ora 20.00.

În plus, el i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să iasă public să spună dacă AUR mai este ”un partid extremist”.

”Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii şi alţii. Îl aşteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veştea, îl aşteptăm pe domnul Nicuşor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public, să zică şi într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremişti”, a spus George Simion la Parlament.

Sinteza declarațiilor președintelui AUR, George Simion: