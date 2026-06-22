Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Stiri Politice
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Președintele partidului AUR, George Simion, a anunțat, luni, că parlamentarii partidului pe care îl reprezintă nu susțin guvernul Veștea. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Cabinetului său.

autor
Cristian Matei

Potrivit unor surse din PSD, ar fi nevoie, la această oră, ca 40 de parlamentari AUR să voteze Guvernul Veștea, pentru a fi învestit și pentru a se instala la Palatul Victoria - în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu îl susțin pe premierul desemnat.

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că, dacă acest Guvern propus de Adrian Veștea va ajunge la vot în Parlament luni, 22 iunie, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR - parlamentari care nu vor fi în sala de plen, a precizat Simion.  

El a precizat că îl aşteaptă la sediul partidului AUR pe premierul desemnat Adrian Veştea, la ora 20.00.

În plus, el i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să iasă public să spună dacă AUR mai este ”un partid extremist”.

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”Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii şi alţii. Îl aşteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veştea, îl aşteptăm pe domnul Nicuşor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public, să zică şi într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremişti”, a spus George Simion la Parlament. 

Sinteza declarațiilor președintelui AUR, George Simion:

  • Este nevoie de reconciliere națională, am tot auzit asta.
  • Îi solicit lui Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, pe care îl ocupă abuziv.
  • Diseară, dacă va exista un vot pentru această guvernare, pentru un premier care nu ne-a cerut susținerea, dacă acest Guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR.
  • Îl așteptăm la sediu partidului pe domnul Adrian Veștea.
  • Prioritățile noastre politice sunt alegerile anticipate și suspendarea lui Nicușor Dan. Însă suntem dispuși să punem umărul, transparent, la scoaterea României din criză.
  • În AUR nu sunt trădători. Atitudinea noastră este de a ieși din sală. Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot. Îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20.00 la sediul nostru să discutăm.

Călin Georgescu, despre Guvernul Veștea: ”Fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare”

Cu doar o zi înainte de declarațiile lui George Simion, respectiv, duminică, 21 iunie, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu (susținut de AUR), a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, afirmând că Guvernul Veștea ”este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”.

El i-a îndemnat pe parlamentari să nu susțină acest guvern al premierului desemnat.

”Referitor la situația politică, mesajul meu se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus, Bolojan 3, nu este o opțiune politică, să ne înțelegem, este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare.”, a afirmat Georgescu.

Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

Sursa: StirilePROTV

Etichete: george simion, aur, adrian vestea,

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