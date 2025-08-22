Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul

22-08-2025 | 19:44
Anul viitor, vom plăti mai mult la impozitul pe locuință anunță ministrul Finanțelor, iar autoritățile centrale și locale poartă deja negocieri pentru procentul de majorare.

Laura Culiță

O variantă care s-a discutat deja este ca majorarea să fie de 60-70% pentru toată lumea. Ar pregăti un nou sistem de impozitare care va fi implementat în 2027 bazat pe valoarea de piață a proprietăților.

România are zece milioane de locuințe pentru care s-a angajat încă din 2021 la Bruxelles să vină cu un nou sistem de impozitare. A fost mereu amânat, ultima dată pentru 1 ianuarie 2026. Autoritățile spun că nici la anul nu va fi gata sistemul informatic pe baza căruia impozitele pe proprietate să fie stabilite în funcție de valoarea de piață a locuințelor. Din lipsă de date de la primării, dar și pentru că ani la rând nu s-a făcut nimic în privința noului soft.

Impozitele ar putea crește și cu 60-70%

Una dintre variantele discutate de guvern cu primarii este ca, în 2026, actualul sistem să fie păstrat ca măsură de tranziție, dar creșterea impozitelor să fie una pentru toată lumea, de 60-70%. Între timp, spune ministrul Finanțelor, se pregătește noul sistem de impozitare.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Impozitarea la nivel de valoarea de piață nu se poate aplica din 2026, dar nu înseamnă că nu vom lucra în 2026 pentru a termina munca care trebuia terminată până în 2023, respectivul soft, astfel încât din 2027 să putem să aplica o impozitare la valoarea de piață. Pentru 2026, va fi o creștere conform angajamentului deja asumat”.

Impozitele pe care le-ar putea plăti românii din 2026

Dacă impozitul ar crește cu 60%, un proprietar de apartament din București cu două camere ar plăti în plus 144 de lei, față de 240 de lei anul acesta. Iar pentru Iași, dacă s-ar aplica o majorare de 70%, proprietarul ar plăti cu 126 de lei mai mult față de cei 180 de lei de acum.

Între timp, autoritățile iau în calcul și informații transmise de Asociația Evaluatorilor Autorizați, astfel încât impozitele plătite în 2026 să fie cât mai aproape de valoarea de piață ca valoare impozabilă.

Adrian Vasilescu, specialist în evaluări imobiliare: „Pentru casele noastre primăria calculează prin algoritmul existent valoarea impozabilă și o înmulțește cu cota stabilită de consiliul local. Noi trecem la valoarea de piață, să presupunem că se dublează valoarea de piață, dar dacă va decide autoritatea locală că înjumătățește cota, dacă legea îi permite, impozitul poate să rămână același”.

În actualul sistem, Codul fiscal prevede o plajă largă de cote de impozitare, de la 0,08% până la 0,2% ce pot fi aplicate valorii impozabile unei locuințe.

De multe ori, la nivel local, s-a ales varianta minimă, făcându-se doar indexarea cu inflația. Este unul dintre motivele pentru care guvernul spune acum că sunt comune întregi care nu se pot susține financiar, pentru că nu au crescut taxele ani la rând.

Sursa: Pro TV

