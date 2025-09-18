Păstrarea sau eliminarea plafonării, decisă săptămâna viitoare. Bolojan vrea „competiție corectă” pentru producătorii români

Păstrarea plafonării sau eliminarea ei pentru alimentele de bază este o decizie care se va lua săptămâna viitoare, a declarat joi seară premierul Ilie Bolojan, care așteaptă o decizie la nivelul coaliției de guvernare.

„De la data de întâi ar urma să expire această plafonare şi, la sfârşitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuţia pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuţia pe care am avut-o atunci” a spus Bolojan la Euronews, citat de Agerpres.

Intervenția statului pe piață ar trebui să fie o excepție, nu regula, a atras atenția Bolojan:

„Din perspectiva plafonării unor preţuri la produsele alimentare sunt trei aspecte de fond pe această problemă. În primul rând, măsura de a interveni în piaţă în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenţii în piaţă generează perturbaţii de tipul în care, dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă, un preţ, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să îşi recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în creşteri la alte produse".

Susținerea producției autohtone

El a menţionat că pentru a avea preţuri bune, pentru a avea produse de calitate, trebuie susţinută creşterea producţiei agroalimentare în România, trebuie susţinută procesarea, în aşa fel încât să fie mai multe produse româneşti, iar companiile noastre să fie mai competitive, să fie susţinută industria agroalimentară.

„Iar al doilea aspect - trebuie şi să ne asigurăm de existenţa unei competiţii corecte şi anume faptul că în supermarketuri, în lanţurile de distribuţie, au acces toţi producătorii români, există un tratament corect pentru toate produsele, iar într-o ţară ca România şi producătorii români sunt promovaţi şi încurajaţi. Acestea sunt aspectele de fond. În ceea ce priveşte o decizie, după discuţia de mâine (cu retailerii - n.r.) şi după discuţiile pe care le vom avea săptămâna viitoare, vom lua o decizie cu privire la acest aspect", a subliniat premierul.

Potrivit lui Bolojan, decizia de prelungire a plafonării a fost luată automat, pentru că era la trei zile de la instalarea Guvernului şi nu s-au putut face studii. „Acum adunăm toate datele din pieţe, vedem care a fost evoluţia, vedem care va fi reacţia marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânşii că s-ar întâmpla şi, funcţie de toate aceste date, vom lua o decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare".

