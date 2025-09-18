Bolojan vrea închiderea companiilor de stat cu datorii mari. „Trebuie executate de ANAF. Sunt o gaură neagră”

18-09-2025 | 22:54
ilie bolojan
Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat că există şi companii de stat cu restanţe la buget destul de importante şi care trebuie executate de ANAF.

autor
Lorena Mihăilă

El a adugat că acele companii care pot fi redresate trebuie să continue, iar cele care sunt în pierdere cronică de mulţi ani trebuie închise, „pentru că sunt o gaură neagră".

„Şi companiile de stat au restanţe destul de importante, care trebuie executate de ANAF, ca să ne înţelegem foarte bine. Companiile care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulţi ani, cele care au capitaluri sociale negative, deci valoarea datoriilor este mai mare decât activele lor, deci cele care în mod cert nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră", a spus Bolojan, la Euronews.

Întrebat dacă are câteva exemple de astfel de companii, premierul a spus: „Sunt multe societăţi mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situaţii şi care trebuie sau redresate sau închise".

Bolojan a menţionat că în ultimii ani statul nu a reuşit să încaseze mulţi bani la buget pentru că a existat un nivel de taxare, în anumite zone, printre cele mai mici din Europa, şi existau foarte multe excepţii.

„Asta a fost o problemă. Noi când am dat o lege, ea a fost urmată de cele mai multe ori de tot felul de excepţii, de crearea unor portiţe care au fost exploatate în mod legal sau ilegal pentru a fugi de plata taxelor. Nu ne-am încasat taxa pe valoare adăugată decât în ponderi care sunt de neacceptat datorită sistemului de evaziune care a fost tolerat datorită legislaţiei defectuoase şi a unor autorităţi ale statului care, orice s-ar spune, nu şi-au făcut datoria cum trebuie. Aceste lucruri le corectăm în această perioadă şi, prin modificările care au fost făcute atât în pachetul 1 cât şi în pachetul 2, am închis aceste portiţe şi aşa cum se vede din încasările pe care le face ANAF, fără să intre practic în vigoare majorările, ne-am îmbunătăţit colectarea. Pentru că dacă nu există protecţie pentru aceste companii care în mod premeditat generează evaziune, care acumulează datorii mari după care intră în insolvenţă sau sunt tot felul de firme fantomă, cu acestea trebuie să ne luptăm şi asta facem în această perioadă în aşa fel încât să ne încasăm bugetele", a mai afirmat şeful Guvernului.

Sursa: Agerpres

Etichete: anaf, companii, datorii, ilie bolojan,

Dată publicare: 18-09-2025 22:54

România vrea să amâne închiderea minelor de cărbune, care, conform angajamentelor, ar trebui să se oprească treptat, începând cu finalul acestui an.

