Ilie Bolojan le-a cerut retailerilor să promoveze produsele românești. Patronii invocă lipsa fluxului constant de marfă

Înainte ca Guvernul să ia o decizie privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, premierul i-a chemat la discuții și pe reprezentanții marilor magazine.

Patronii i-au transmis că, deși nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, se vor conforma deciziei Executivului. Aceasta va fi luată săptămâna viitoare, după o ședință a coaliției, în care PSD și PNL pornesc de pe poziții contrare.

Discuția dintre premierul Ilie Bolojan și reprezentanții marilor rețele comerciale a durat peste două ore.

Corespondent Știrile ProTV: „La finalul întâlnirii, patronii de magazine au transmis că, de principiu, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial la alimente, dar că, ținând cont de situația actuală, se vor conforma deciziei guvernului. Deocamdată, până la 30 septembrie, încă avem 17 categorii de produse și alimente care au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%”.

Printre acestea se numără laptele, ouăle, uleiul, carnea proaspătă și unele fructe, cum ar fi merele și strugurii.

Noi discuții în coaliție pe tema plafonării

Hotărârea va fi luată săptămâna viitoare într-o nouă ședință a coaliției, după ce subiectul plafonării a iscat controverse între partide. În vreme ce PSD și UDMR au cerut prelungirea plafonării pentru alimentele de bază până la finele anului, liberalii și USR vor eliminarea ei de la 1 octombrie.

Bogdan Belciu, specialist în retail: „N-ar fi trebuit introdusă, dar după părerea mea nu ar trebui scoasă acum. Pentru bugetul național nu are un efect foarte mare, nu costă statul nimic. Ar trebui monitorizate evoluția economiei și a consumului. Nu e momentul potrivit, au fost mult prea multe măsuri și afectează mult sentimentul consumatorilor”.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a propus marilor comercianți promovarea produselor românești în magazinele din țară și de peste hotare. Însă ar fi o problemă, spun comercianții, fluxul de marfă.

În lipsa unei cantități constante, marile magazine colaborează sporadic cu fermierii noștri, care nu sunt uniți în cooperative, așa cum se întâmplă în multe țări europene.

