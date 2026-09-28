Ea a precizat că sunt mai multe state, inclusiv din Africa, care depind de capacitatea noastră de a restabili comerțul cu grâne, potrivit News.ro.

„Miza pentru România ține de securitatea maritimă. Portul Constanța este principala poartă prin care grânele, atât ale noastre, cât și ale celorlalte țări și ale Ucrainei, ajung să tranziteze Marea Neagră și apoi să ajungă în Caucazul de Sud, în Asia și în Africa. Riscurile de securitate crescute la Marea Neagră și atacurile din ultima vreme generează nu doar probleme de securitate în regiune, ci au ajuns să obtureze fluxurile globale de aprovizionare cu hrană. În acest moment sunt mai multe state, inclusiv din Africa, care depind de capacitatea noastră comună de a restabili comerțul cu grâne”, a declarat Oana Țoiu, luni, într-o conferință de presă.

Discuții la ONU pentru oprirea temporară a atacurilor

Ea a subliniat că, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată în perioada 21-25 septembrie, la New York, au fost discuții pentru a obține temporar această oprire a atacurilor la Marea Neagră.

„Și în trecut acest lucru a mai fost posibil, prin coridoarele solidarității. Nu este ceva ce a ajuns la bun sfârșit. Eforturile diplomatice vor continua, în special conversația, așa cum vă imaginați, cu Rusia este partea complicată a acestui potențial acord.

„Eforturile diplomatice vor continua”

Noi nu vedem asta ca o măsură care să înlocuiască sau să încetinească procesul de discuții care țin de pacea sustenabilă a regiunii, ci inclusiv ca o măsură necesară momentan pentru a permite comerțul cu grâne în dreptul nostru și pentru a asigura o protejare mai bună a transportului logistic care ține de aprovizionarea noastră cu energie, dar este și o potențială măsură de construire treptată a încrederii necesare negocierilor mai largi”, a afirmat Oana Țoiu.