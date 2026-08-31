Gesturile lor au început la scurt timp după câștig. Familia a achitat datoriile unui cămin local pentru persoane vârstnice și a donat 400.000 de euro pentru programul local „Locuințe pentru toți”. La acea vreme, suma reprezenta aproximativ 20% din bugetul anual al localității, relatează Mirror.

Familia din Saint-Michel, în departamentul Charente, continuă și astăzi să își folosească averea pentru proiecte în beneficiul comunității.

Cum au ajutat comunitatea

De la câștigul la loterie, familia a suportat costurile cantinei școlii locale și a investit 80.000 de euro în modernizarea acesteia. Astfel, cei 180 de elevi ai școlii pot lua zilnic o masă hrănitoare pentru doar 1,50 euro.

Primarul localității Saint-Michel, Fabienne Godichaud, a declarat pentru presa franceză că cea mai recentă contribuție a familiei va fi folosită pentru modernizarea școlii.

„Dorința lor s-a transformat acum într-o investiție, răspunzând unei realități: școlile noastre nu mai corespund standardelor actuale în ceea ce privește acustica, climatizarea sau, cel puțin, confortul în timpul verii”, a explicat primarul.

Pentru AFP, Godichaud a descris situația drept „un fel de poveste cu zâne”.

„Întreaga comunitate beneficiază, de fapt, de pe urma acestui câștig. Acești oameni ar fi putut alege să nu împartă nimic cu ceilalți locuitori. Este o lecție minunată de responsabilitate civică”, a spus ea.

La momentul primei donații pentru școală, o angajată a instituției, Sandrine Pelletier, declara că gestul familiei era binevenit, întrucât sala de mese avea nevoie de modernizare. Femeia lucrează în continuare la școală, pe care a absolvit-o în urmă cu mai bine de 40 de ani.

Familia câștigătoare a preferat să rămână departe de atenția publică și să-și păstreze identitatea secretă. Membrii acesteia au continuat să ducă o viață discretă și să păstreze aceleași obiceiuri cotidiene pe care le aveau înainte de câștigul uriaș.

Gesturile lor au stârnit numeroase reacții din partea localnicilor. Într-un registru pus la dispoziție la primăria din Saint-Michel, oamenii au lăsat mesaje de mulțumire.

„Le-am explicat copiilor mei cât de frumos este gestul vostru și că o asemenea generozitate este semnul unor oameni cu suflete uriașe”, a scris o mamă.

Franța, printre țările cu cei mai mulți câștigători EuroMillions

De la prima extragere EuroMillions, organizată la 13 februarie 2004, au existat 603 bilete câștigătoare ale marelui premiu, în nouă țări din Europa.

Marea Britanie are cel mai mare număr de câștigători, cu 137 de bilete care au obținut jackpotul în ultimii 22 de ani, fiind urmată îndeaproape de Franța, cu 133.

Premiul maxim de 250 de milioane de euro nu a fost însă câștigat niciodată de un jucător din Marea Britanie. Acesta a ajuns până acum la jucători din Franța și Irlanda.

Următoarea extragere specială EuroMillions Superdraw este programată pentru vineri, 25 septembrie, iar jackpotul va fi de 130 de milioane de euro.

Potrivit organizatorilor, Superdraw-urile sunt extrageri speciale organizate de câteva ori pe an. Spre deosebire de extragerile obișnuite, jackpotul este garantat la o valoare foarte mare, fără să fie nevoie de o serie lungă de reporturi pentru ca premiul să ajungă la o sumă de ordinul sutelor de milioane de euro.

Fondurile pentru aceste extrageri provin dintr-un fond de rezervă alimentat cu o parte din fondul de premiere al fiecărei extrageri. Acesta este folosit în principal pentru a garanta un jackpot minim de 17 milioane de euro, dar și pentru promoții precum Superdraw.

Chiar dacă jackpotul este câștigat la extragerea de marți, 22 septembrie, premiul pentru Superdraw-ul din 25 septembrie va fi suplimentat până la 130 de milioane de euro.