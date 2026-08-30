După 17 ani în care a lucrat ca portar în școlile din Albany, New York, Timothy Walters a decis să economisească inclusiv drumul până acasă. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a transformat în secret o încăpere nefolosită de la ultimul etaj al unei școli în locuința sa și a trăit acolo timp de șase luni.

„Nu aveam unde să mă duc”, a declarat Walters pentru New York Post.

Potrivit acestuia, înainte de a se muta în școală, locuia împreună cu sora sa și iubitul acesteia, însă cei doi aveau nevoie de spațiu și timp pentru a-și rezolva propriile probleme.

„Locuiam cu sora mea și iubitul ei, dar aveau nevoie de timp pentru ei”, a explicat bărbatul.

Walters are patru copii adolescenți și spune că nu își permitea să închirieze o locuință. O parte importantă din veniturile sale era destinată plăților pentru întreținerea copiilor.

Cum și-a amenajat locuința în școală

Bărbatul a început să locuiască într-o încăpere nefolosită de la etajul al patrulea al școlii gimnaziale Hackett Middle School. Camera era goală de mai mulți ani, iar Walters a făcut curățenie și a transformat-o într-un spațiu de locuit.

A adus mai multe paturi, o canapea extensibilă, scaune, diverse piese de mobilier și un mini-frigider.

Mai mult, Walters și-a dus acolo și copiii în weekendurile în care aceștia stăteau cu el. Adolescenții au dormit în școală fără ca nimeni să își dea seama că bărbatul își transformase locul de muncă într-o locuință.

Secretul a fost descoperit întâmplător

Secretul lui Walters a fost dezvăluit abia în aprilie, când oficialii districtului școlar verificau imaginile surprinse de camerele de supraveghere în cadrul unei alte anchete.

Aceștia analizau sesizări referitoare la angajați suspectați că ar fi raportat în mod fals ore suplimentare. În timpul verificărilor, au observat imaginile în care Walters petrecea perioade îndelungate în clădire.

Bărbatul nu a fost pus sub acuzare în legătură cu această anchetă, însă astfel a ieșit la iveală faptul că locuia în secret în școală.

În luna mai, Walters a fost suspendat fără plată în timp ce cazul era investigat. Pe 23 iunie, acesta și-a dat demisia.

„Știam că ceea ce fac era greșit”

Walters recunoaște că știa că încălca regulile, însă spune că nu vedea o altă soluție.

„Știam că ceea ce făceam era greșit. Dar nu știam ce să fac. Când ești pus la zid, uneori iei decizii pe care probabil nu ar trebui să le iei”, a declarat el.

În 2025, salariul său a fost de aproximativ 64.000 de dolari, iar împreună cu orele suplimentare veniturile au ajuns la aproximativ 80.000 de dolari.

Cu toate acestea, cheltuielile pentru cei patru copii și plata pensiei alimentare nu i-au permis să își permită propria locuință.

După ce a părăsit școala, Walters s-a mutat la unchiul său, într-un parc de rulote.

Bărbatul spune că se află deja pe lista de așteptare pentru o locuință proprie și că a primit două oferte de muncă. Poliția l-a acuzat inițial de pătrundere ilegală pe proprietate, însă acuzațiile au fost ulterior retrase.

Între timp, sora lui Walters a lansat o campanie GoFundMe pentru a-l ajuta să își depășească dificultățile financiare și să își găsească o locuință stabilă.