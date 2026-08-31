Simplu de aplicat. Cum folosim metoda ”sinking funds”, ca să evităm cheltuielile prea mari, care lovesc bugetul familiei

Ce metodă putem aplica pentru a nu ne dezechilibra financiar, în rubrica iBani.

Fie că vorbim de luna septembrie când începe școala, ca acum, fie că vorbim de Crăciun sau de perioade cu alte evenimente, vi s-a întâmplat să spuneți "luna asta au venit toate deodată"?

Perioadele în care se adună multe cheltuieli, peste cele lunare obișnuite, sunt dificile. Adevărul este însă că știm când expiră asigurarea mașinii, când începe școala sau când vin sărbătorile.

Problema nu este întotdeauna că avem o lună neobișnuit de scumpă, ci că plătim într-o singură lună cheltuieli care aparțin, de fapt, întregului an.

Există o metodă simplă prin care putem evita acest stres și pe care o pot aplica inclusiv cei cărora nu le place să-și analizeze fiecare cheltuială sau să-și facă bugete complicate. Metoda se numește ”sinking funds”, în limba engleză. Adică fonduri pentru cheltuieli planificate: să tratăm toate cheltuielile pe care știm sigur că le vom avea în anumite luni ca o factură lunară.

În loc să plătim o sumă mare în momentul în care apare cheltuiala, estimăm costul din timp, îl împărțim la numărul de luni, un an sau cât a mai rămas din an, și punem deoparte, lunar, o sumă mai mică.

Să luăm exemplul unei familii, cu doi adulți, un copil și o mașină. Cu precizarea că sumele sunt orientative, fiecare își poate face propriile calcule.

Să presupunem că familia estimează un cost de 4.000 de lei pe an pentru asigurarea mașinii, revizie, schimbarea anvelopelor. Pentru începutul școlii și alte cheltuieli ale copilului să presupunem un cost de 2.000 de lei.

Mai putem adăuga de exemplu 4.000 de lei pentru sărbători și cadouri din timpului anului. Poate 10.000 de lei o vacanță. Și bani pentru controale medicale sau locuință, impozite, reparații.

Toate acestea ar trebui adunate și împărțite la 12 luni - sau câte luni mai sunt din an. În acest caz ajungem în total la 24.000 de lei pe an. Dacă împărțim această suma la 12 luni, înseamnă un cost mediu de 2.000 de lei pe lună.