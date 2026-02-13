„Atunci când se iau anumite decizii, se iau pe baza datelor care au fost comunicate, iar Curtea Constituțională a României, având datele care au fost publicate, a luat decizia respectivă. Pe baza datelor oficiale care au fost comunicate Curții Constituționale, aceasta a luat decizia.

Aceste date oficiale au fost publicate. Materialele care au un statut, toate materialele secrete de serviciu, pot fi, la un moment dat, într-o formulă de desecretizare, dar, atunci când faci o desecretizare, trebuie să te gândești la anumite efecte, la ce expui și în condiții în care, de exemplu, nu știu, avem date în anumite documente care expun niște ofițeri de informații ai României, legat de un fapt sau altul, nu cred că este corect. Nu mă refer la cazul ăsta, mă refer în general”, a spus premierul Ilie Bolojan la Europa FM.

„Va fi decizia domnului președinte”

Întrebat dacă vorbește cu președintele Nicușor Dan despre această chestiune, premierul a răspuns: „Domnul președinte, dacă va considera necesar, va putea să explice, va putea să prezinte acest raport. Nu am niciun fel de problemă pe tema asta și va fi decizia domnului președinte. Guvernul nu are competență în acest domeniu”, a arătat el.

Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor

Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar putea fi publicat în aprilie, după cum au declarat surse din cadrul Administrației Prezidențiale pentru Știrile ProTV.

Nu există însă o dată certă. În luna decembrie, președintele Nicușor Dan a declarat că raportul va fi publicat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie 2026, lucru care nu s-a întâmplat.

„Ce este cert că s-a schimbat este conştientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic şi persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic şi ne-am dat seama că nu este. Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învăţat. După aceea, de la momentul respectiv şi de la dubiul pe care, fără discuţie, o decizie ca asta l-a dat şi românilor şi partenerilor noştri despre cât de viabilă e democraţia noastră, cred că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie", a susţinut şeful statului, într-o declaraţie acordată presei în decembrie 2025.