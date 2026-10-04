Competiţia a avut loc la Hanoi, în Vietnam, cu participarea a 315 concurenţi din 64 de ţări.

„Trei medalii de aur şi două de argint pentru România, la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică 2026! Bravo!”, a transmis, duminică, Ministerul Educaţiei, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Echipa a fost formată din:

Alexandru-Ioan Jicu, Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" Bacău, medalie de aur;

⁠Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de aur;

Robert-Cristian Amariei, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” Gheorgheni, Harghita, medalie de aur;

Vlad Toncu, Colegiul Naţional de Informatică ”Tudor Vianu”, Bucureşti, medalie de argint;

Vlad-Tudor Bolohan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti, medalie de argint.

Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector şcolar general adjunct la ISJ Suceava, prof. dr. Adrian Bodnarescu, de la Colegiul Naţional ”Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi, jud. Suceava şi Naghi Elisabeta Ana, membru al comitetului internaţional al olimpiadei.

Potrivit datelor transmise de către minister, cea de-a 19-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică s-a desfăşurat în perioada 25 septembrie-5 octombrie 2026, la Hanoi, în Vietnam, cu participarea a 315 concurenţi din 64 de ţări.

Elevii au susținut cinci probe

Competiţia a constat în susţinerea a 5 probe: teoretică, practică (de observaţii cu telescopul), proba de planetariu, proba de analiza datelor şi proba pe echipe.

Selecţia şi pregătirea echipei care a reprezentat România s-a realizat la Suceava, de către Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Societatea Ştiinţifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea ştiinţifică a fost asigurată de către prof. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, şi de prof. Cristian Pîrghie, de la Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC.