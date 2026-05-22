Ilie Bolojan a spus că una din erorile politice făcute a fost aceea de formare a unei coaliţii mari "doar pentru funcţii, pentru aşa-zisa stabilitate, pentru linişte".

"Avem o percepţie din partea cetăţenilor ţării noastre, care s-a format în aceşti ani, cu care putem să fim de acord sau să nu fim de acord, dar nu putem să nu ţinem cont în acţiunea noastră politică de aceste percepţii care ne-au fost prezentate şi de alte percepţii. Avem nişte date economice care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poţi evita şi orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme, destul de grave, structurale, n-are nicio şansă să îndrepte lucrurile şi, sigur, să creeze condiţii pentru dezvoltare şi prosperitate", a afirmat Bolojan la dezbaterea organizată cu prilejul împlinirii a 151 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal.

Potrivit lui Bolojan, şi PNL a contribuit la situaţia în care s-a ajuns anul trecut.

"În discuţiile vorbitorilor s-a făcut o radiografie a ceea ce s-a întâmplat în deciziile PNL din aceşti ani şi cred că şi noi, prin retorică, prin deciziile pe care le-am luat, pe de o parte, am contribuit la formarea acestor percepţii uneori şi am contribuit la percepţia de neîncredere şi, sigur, la situaţia în care am ajuns în anul trecut, la deficitele mari pe care le-a avut România şi tot ceea ce s-a întâmplat", a arătat liderul liberalilor.

El a menţionat că, pentru a rămâne un partid relevant pentru România, PNL nu trebuie să repete erorile făcute în anii trecuţi.

Bolojan a apreciat că una dintre erorile făcute de partidele politice este că le-au creat aşteptări cetăţenilor care nu pot fi onorate de situaţia bugetară şi, în perioada următoare, PNL trebuie să aibă "o retorică corectă", să le spună cetăţenilor adevărul.

”Dacă nu vrei să deranjezi pe nimeni, ajungi să-i deranjezi pe toți, pentru că nu vei face nimic”

În opinia sa, a doua eroare politică a fost formarea unei coaliţii mari "doar pentru funcţii, pentru aşa-zisa stabilitate, pentru linişte".

"Când faci o coaliţie de 60%, când aduci stânga cu dreapta într-o coaliţie, s-ar prezuma că trebuie să faci ceva serios, să intervii asupra problemelor pe care tot guvernele le-au generat în anii trecuţi, să le corectezi. Din păcate, n-am făcut acest lucru. (...) Nu s-a inventat nicio corecţie nicăieri fără să deranjezi pe cineva şi dacă la final nu vrei să deranjezi pe nimeni, ajungi să-i deranjezi pe toţi, pentru că nu vei face nimic. Şi asta am făcut. Şi atunci gândiţi-vă că votul împotrivă s-a dus într-o zonă care vindea iluzii", a explicat Bolojan.

Liderul liberalilor a fost de părere că PNL nu a reuşit să schimbe profund problemele.

"A treia eroare pe care partidele politice au făcut-o în această perioadă este că am tolerat ca administrarea instituţiilor, în multe locuri, să se bazeze pe un model de tip feudal, într-o formă de tip extractiv, în care instituţia este a celui care este ales acolo sau numit acolo. Or, asta a creat grave probleme de percepţie. Oamenii au văzut că mulţi dintre cei care erau pe funcţii se duceau acolo doar pentru anumite privilegii, nu pentru a administra zona respectivă cât mai bine posibil", a susţinut el.

Conform lui Bolojan, în acest fel s-a ajuns că "ostilitatea faţă de lumea politică a fost ridicată la cote înalte".

”PNL nu mai repetă greșelile pe care le-a făcut”

"Dacă nu ţinem cont de aceste realităţi, dacă nu vom comunica cât se poate de corect cu oamenii, dacă n-o să le spunem adevărul, dacă nu separăm apele în aşa fel încât să fie clar că PNL nu mai repetă greşelile pe care le-a făcut şi dacă nu reconstruim partidul, făcându-l mai puternic, mai profesionist, mai corect în adresare, având un plan, dacă nu facem aceste lucruri, probabilitatea ca să ajungem în situaţia de a obţine maxim posibil în 2028 pentru România în primul rând şi apoi pentru noi va fi mult redusă", a menţionat el.

Liderul PNL consideră că România nu-şi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, n-au demonstrat niciodată nimic.

Bolojan a precizat că PNL trebuie să se clarifice doctrinar.

"Dacă ne clarificăm din punct de vedere doctrinar, ca să fim fără echivoc, dacă înţelegem că PNL nu va fi niciodată o clonă la USR şi nici USR nu trebuie să fie o clonă a PNL, dar nici nu mai trebuie să acceptăm să fim brelocul PSD, sub masca conservatorismului, atunci sunt convins că acest partid poate să obţină maxim posibil în condiţii date, în 2028, să convingă mai mulţi cetăţeni că merită să voteze cu noi", a mai spus el.