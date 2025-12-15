Ilie Bolojan, în Parlament: ”La fel cum frumuseţea nu scuză prostituţia, nici inteligenţa nu scuză lipsa de caracter”

Stiri Politice
15-12-2025 | 16:18
Ilie Bolojan, Parlament
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns, luni, în plenul Parlamentului, senatorului AUR Petrişor Peiu, care l-a acuzat de minciună, cu un citat din Petre Carp: ”La fel cum frumuseţea nu scuză prostituţia, nici inteligenţa nu scuză lipsa de caracter”.

autor
Cristian Matei

”Domnilor parlamentari, n-aş fi venit la cuvânt dacă, printr-o intervenţie anterioară, nu m-aş fi adus aminte de o replică în Parlamentul antebelic al României, care oarecumva se potriveşte cu luările de cuvânt de mai înainte. Unui vorbitor, altfel bun, care din vorbe a schimbat în totalitate o prezentare, un alt vorbitor, Petre Carp, a dat o replică bună: La fel cum frumuseţea nu scuză prostituţia, nici inteligenţa nu scuză lipsa de caracter”, a spus premierul, potrivit News.ro, la finalul dezbaterii moţiunii de cenzură, în replică la acuzaţiile senatorului AUR Petrişor Peiu, care îl acuzase de minciună.

”Puteţi să aveţi cunoştinţe economice, dar, cum să vă spun asta, nu scuză tupeul şi combinaţia de minciuni, în aşa fel încât lucruri care sunt făcute corect să fie prezentate total fals”, i-a replicat premierul liderului AUR .

El a dat asigurări că nu va minţi românii atât timp cât este în funcţia de premier.

”Vă asigur, doamnelor şi doamnilor parlamentari, că nu voi minţi cetăţenii români cât timp sunt pe această funcţie, din respect pentru aceşti oameni, le voi spune adevărul, vă asigur că acest guvern va face ceea ce trebuie pentru ţara noastră, că, într-adevăr, ne vom lupta pentru ţară în fiecare zi, aşa cum facem în orice fel de negocieri, şi am deplina convingere că ceea ce am decis în ceea ce priveşte resursele noastre am făcut în mod corect şi cinstit pentru ţara noastră. Acesta este adevărul”, a spus Bolojan în plen.

Citește și
Ilie Bolojan, bani, lei
VIDEO. Premierul Ilie Bolojan, promisiune în Parlament: ”Anul viitor NU vor mai exista creşteri de taxe şi impozite”

Senatorul Petrişor Peiu (AUR) a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că proasta guvernare este cea mai mare ameninţare, el arătând că ”Rusia din România este acest guvern incompetent care seacă ţara prin împrumuturi aberante”.

Peiu l-a acuzat pe premierul Bolojan că a minţit la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: News.ro, Pro TV

Etichete: Parlament, motiune de cenzura, ilie bolojan,

Dată publicare: 15-12-2025 16:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
Citește și...
VIDEO. Liderul AUR, George Simion, a venit în Parlament, la moțiunea de cenzură, cu o fotografie cu Monica Hunyadi
Stiri Politice
VIDEO. Liderul AUR, George Simion, a venit în Parlament, la moțiunea de cenzură, cu o fotografie cu Monica Hunyadi

Preşedintele AUR, George Simion, a venit, luni, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu o fotografie în care apărea Monica Hunyadi, potrivit News.ro.

VIDEO. Premierul Ilie Bolojan, promisiune în Parlament: ”Anul viitor NU vor mai exista creşteri de taxe şi impozite”
Stiri Politice
VIDEO. Premierul Ilie Bolojan, promisiune în Parlament: ”Anul viitor NU vor mai exista creşteri de taxe şi impozite”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. 

Băsescu: Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să îşi ţină funcţia
Stiri actuale
Băsescu: Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să îşi ţină funcţia

Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că problema nu este liderul PNL, Ilie Bolojan, ci Sorin Grindeanu, şeful PSD, „care nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate”.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost dezbătută şi votată, luni, în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost dezbătută şi votată, luni, în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28