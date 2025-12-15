Ilie Bolojan, în Parlament: ”La fel cum frumuseţea nu scuză prostituţia, nici inteligenţa nu scuză lipsa de caracter”

Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns, luni, în plenul Parlamentului, senatorului AUR Petrişor Peiu, care l-a acuzat de minciună, cu un citat din Petre Carp: ”La fel cum frumuseţea nu scuză prostituţia, nici inteligenţa nu scuză lipsa de caracter”.

”Domnilor parlamentari, n-aş fi venit la cuvânt dacă, printr-o intervenţie anterioară, nu m-aş fi adus aminte de o replică în Parlamentul antebelic al României, care oarecumva se potriveşte cu luările de cuvânt de mai înainte. Unui vorbitor, altfel bun, care din vorbe a schimbat în totalitate o prezentare, un alt vorbitor, Petre Carp, a dat o replică bună: La fel cum frumuseţea nu scuză prostituţia, nici inteligenţa nu scuză lipsa de caracter”, a spus premierul, potrivit News.ro, la finalul dezbaterii moţiunii de cenzură, în replică la acuzaţiile senatorului AUR Petrişor Peiu, care îl acuzase de minciună.

”Puteţi să aveţi cunoştinţe economice, dar, cum să vă spun asta, nu scuză tupeul şi combinaţia de minciuni, în aşa fel încât lucruri care sunt făcute corect să fie prezentate total fals”, i-a replicat premierul liderului AUR .

El a dat asigurări că nu va minţi românii atât timp cât este în funcţia de premier.

”Vă asigur, doamnelor şi doamnilor parlamentari, că nu voi minţi cetăţenii români cât timp sunt pe această funcţie, din respect pentru aceşti oameni, le voi spune adevărul, vă asigur că acest guvern va face ceea ce trebuie pentru ţara noastră, că, într-adevăr, ne vom lupta pentru ţară în fiecare zi, aşa cum facem în orice fel de negocieri, şi am deplina convingere că ceea ce am decis în ceea ce priveşte resursele noastre am făcut în mod corect şi cinstit pentru ţara noastră. Acesta este adevărul”, a spus Bolojan în plen.

Senatorul Petrişor Peiu (AUR) a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că proasta guvernare este cea mai mare ameninţare, el arătând că ”Rusia din România este acest guvern incompetent care seacă ţara prin împrumuturi aberante”.

Peiu l-a acuzat pe premierul Bolojan că a minţit la dezbaterea moţiunii de cenzură.

