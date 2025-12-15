VIDEO. Liderul AUR, George Simion, a venit în Parlament, la moțiunea de cenzură, cu o fotografie cu Monica Hunyadi

Preşedintele AUR, George Simion, a venit, luni, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu o fotografie în care apărea Monica Hunyadi, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, Monica Hunyadi are funcţia de manager suport servicii la Exploatare Sistem Zonal Prahova, iar numele său a fost vehiculat în contextul crizei apei din județul Prahova.

Simion i-a transmis premierului Ilie Bolojan că în loc să îl ţină PSD-ul la guvernare încă şase luni, perioadă în care falimentează România, ”mai bine economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţi” - cerând astfel demisia lui Ilie Bolojan.

”O să vă doriţi să nu spunem nimic pentru că ce urmează să spunem este foarte dureros pentru cetăţenii României. Dacă nu înţelegeaţi care este alternativa, domnule Bolojan, alternativa este să nu susţineţi la conducerea statului român astfel de personaje cu experienţă în saloanele de înfrumuseţare pe care dumneavoastră de şase luni premier le giraţi la conducerea unor companii care se ocupă de Apele Române, la CFR Electrificare şi cred că şi la Siguranţa Feroviară”, a declarat preşedintele AUR, potrivit News.ro.

El i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze.

”În loc să vă ţină PSD-ul încă şase luni la guvernare în care dumneavoastră falimentaţi România, poate economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţii. Daţi-vă demisia domnule Bolojan, dacă nu sunteţi în stare şi dacă credeţi dumneavoastră că sunteţi în stare să ştiţi că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari nu la 400 şi un pic, pentru a tăia banii de la partide, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi, pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă aTVA-ului ,singura soluţie viabilă. Aplicaţi soluţii pentru că alternativa există, doar dumneavoastră sunteţi prea slab ca să o aplicaţi”, a mai declarat George Simion.

